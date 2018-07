Inhalt Seite 1 — Die Geheimsprache der Neuen Musik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Joachim Moser

Die klassische Harmonik, deren Geltungsbereich man etwa von der franko-italienischen Ars nova des vierzehnten Jahrhunderts bis zu Regers und Pfitzners Schülern rechnen kann, hat damit rund ein halbes Jahrtausend lang die Kraft einer allverständlichen Sprache bewährt. Da aber neuerdings bei manchen ihrer Vertreter gewisse Ermüdungserscheinungen spürbar wurden, ist die Meinung aufgetreten, sie bedeute vergleichsweise nur eine willkürliche und deshalb aufkündbare Vereinbarung. Nachdem in Wagners „Tristan“ die mimosenhaft variable Chromatik (Halbtonmelodik) solche Kündigung vorangemeldet hatte, führte der Frühexpressionismus etwa in Straußens „Elektra“ an den Grenzfall heran, daß die immer schärfer gepeitschten Schmerzdissonanzen nicht mehr zum Konsonanz bereinigt zu werden brauchten. Da war die Kündigung bereits vollzogen. Sie bedeutete weit mehr, als es zunächst scheinen mochte, und einer ihrer Hauptbefürworter, Paul Bekker, sah das richtig, während ein anderer, Ferruccio Busoni, kleinlaut erklärte, wenn ein Arzt Wein verordne, wolle er damit den Patienten nicht gleich zum Säufer machen. Item: mit der Aufhebung des Gegensatzes von Kon- und Dissonanz entfiel die bisherige „musikalische Logik“, und das Mithören sank zu einer bloß physiologisch sinnenhaften Verrichtung ab.

Die Neutöner von 1920 versuchten mehrere Auswege. Sensationell war das Unternehmen, zwischen die Halbtöne der Klaviatur noch Zwischenstufen, die Viertel- und Sechsteltöne, einzuschieben. Diese Flucht in die „verstimmten Töne“ erinnerte an einen Baumeister, dem mit Ziegeln nichts mehr einfällt, und der sich nun die Rettung vom Verband aus Eiern oder Kugeln erwartet, oder an einen Lyriker, der sich von neuen Lauten und Lettern im Setzerkasten die fehlende Inspiration erhofft. Es ist denn auch von diesen Eskapaden rasch still geworden. Ein anderer Versuch war die Flucht in den Song und den Jazz, ein dritter das Zwölftonsystem. Da dieses, nach jahrzehntelanger Einschränkung auf einen engen Benutzerkreis, neuerdings weiterhin aufflackert, lohnt es davon zu sprechen.

Es kann einigermaßen gleichgültig sein, ob die Priorität der Erfindung dem Joseph Mathias Hauer oder dem Arnold Schönberg gebührt: der Streit geht um wenige Monate des Jahres 1922. Es scheint also, die Sache habe in der Luft gelegen, und das ist eine ihrer besten Rechtfertigungen. Es wäre sogar reizvoll und wichtig, die Vorgeschichte des Zwölftongedankens zu entwickeln und damit die Naturbedingtheit seines Werdens zu erweisen. Als Hauptvorstufe wäre eine Tendenz schon bei Bach anzusehen, die „Gesetz der unabgenutzten Tonstufen“ heißen möge: etwa in dem Baßarioso der Johannispassion „Betrachte, meine Seel“ werden die wichtigsten Begriffe jeweils auf einer bis dahin vermiedenen Tonhöhe gesungen und so zu vermehrter Leuchtkraft gebracht. Dieser Kunstgriff läßt sich auch bei heutigen, durchaus nicht atonalen Tonsetzern als melodische Qualität erweisen. Stellt man dazu die erwähnte Wendigkeit der Tristanchromatik, den allmählichen Überdruß an gebrochenen Dreiklängen (etwa in den Sinfoniethemen Beethovens und Bruckners), die wiedererwachte Neigung zu horizontaler Polyphonie, ein Zuviel an Dur- und Mollkadenzen, die jeden Akkord als Tonika oder Dominanten zu deuten zwangen, so versteht man, daß die Radikalität der Inflationsjahre schließlich zu völliger Aufhebung der „Tonalität“ (der Ausrichtung aller Klänge auf einen tonartlichen Mittelpunkt) drängte.

So kam es zur „atonalen“ Musik. Im gleichen Augenblick erkannte man jedoch, daß die rein negative Beseitigung des bisherigen Kompaßnadelzwangs einer Anarchie im Tonreich gleichkam, wo dank den Leittonfunktionen Schwergewichtsgesetze geherrscht hatten. So wirkte das Zwölftonsystem gegen das drohende Chaos als rettendes Ordnungsprinzip. Allerdings schrumpfte dabei die „natürliche“ Vieldeutigkeit des einzelnen Tones (es oder dis und so weiter) zu den bloß zwölf Zwölfteloktaven der gleichschwebenden Temperatur zusammen. Hauer versicherte richtig, echte Zwölftonmusik sei nur auf dem Klavier möglich, was freilich das Feld arg einengte.

Das neue, mehr verabredete denn gewachsene Gesetz lautete: jedes Thema müsse sämtliche zwölf Stufen, aber jede nur einmal und stets in bestimmter Reihenfolge, enthalten. Nur im Rhythmischen blieb Freiheit. Der Gedanke durfte beliebig oft abschnurren und auch senkrecht, im Akkordischen, angewendet werden. So ist denn von Schönberg seit Werk 23 und von seinen Schülern, neuerdings auch von René Leibowitz in USA, von Hans Jelinek in Wien, von einer jungitalienischen und -französischen Gruppe, von Hauers Anhänger Hermann Heiß gläubig komponiert worden.

Auch wer die Ergebnisse als meist klanglich undiskutabel, von jeder volksmäßigen Hörverwurzelung fern und somit rein formalistisch (hier ist dieser heute vielfach polemisch mißbrauchte Begriff einmal angebracht) ablehnt, kann sich bis zu einem gewissen Grade in das intellektuelle und artistische Vergnügen eindenken, das diese Übungen erwecken mögen. Sie entspringen nicht zuletzt dem Streben nach völlig gleichgewichtigem Schweben im Tonraum. Dabei fehlt es nicht an Zweifeln, ob die Verfahrensregeln dieses Glasperlenspiels nicht zu willkürlich und daher revisionsfähig seien. Zwar spricht für sich selbst, daß die „Tonreihe“ nicht geändert werden darf, da die ohnehin schwerbehältliche Thematik sich sonst ins Unfaßbare verflüchtigen würde. Dafür darf man auf dies Karussell im beliebigen Augenblick aufspringen und es sogar rückwärts laufen lassen. Problematischer schon die Organik solches Gedankens. Noch zweifelhafter, warum stets alle zwölf Stufen vorkommen sollen, durch die im Grande ein stehender Universalakkord gleich Grande Tropfenfall erklingt. Und warum darf keine Stufe mehrmals auftreten? Der Musikvertraute des mehrmals „Dr. Faustus“, Wiesengrund-Adorno, verteidigt das in seiner „Philosophie der Neuen Musik“: weil sonst die „Gefahr“ aufträte, der mehrfach erklingende Ton könnte als Tonika mißdeutet werden – nun, es gäbe Schlimmeres.