Für jede Hausfrau – und auch für die meisten Junggesellen und Jungesellinnen – ist das Rechnen mit den Preisgrößen ihrer täglichen Gebrauchsgüter eine Selbstverständlichkeit. Sie können ihren Haushalt-Voranschlag in Ruhe und Überlegung aufstellen, weil sie eben die Preise der einzelnen Lebensmittel und Markenartikel kennen. Nur ein Punkt ihres Voranschlages weist immer eine Lücke auf, obwohl es sich hier um ein wesentliches Grundnahrungsmittel handelt: wir meinen den Fisch. Keine Hausfrau – weder an der Küste noch im Binnenland – kann hier vor dem Einkauf richtig kalkulieren. Die ungewöhnlichen Preisschwankungen für Fische verhindern es. Der Grundsatz, daß die Preise durch Angebot und Nachfrage bestimmt werden, trifft leider für die Fischwirtschaft nicht zu, denn ihre fange sind in Größe und Qualität nicht beeinflußbar, ja selbst die Nachfrage erweist sich oftmals als ausgesprochen launisch.

Und doch sollte man sich bei der Fischwirtschaft um feste Preisgrößen bemühen, die den Verbrauchern vorher einen Überblick über die Ausgaben gestatten. Hamburg hat kürzlich ein Beispiel dafür gegeben. Anscheinend war auch die Fischwirtschaft von den interessanten Themen über die Werbepsychologie, die auf dem kürzlichen Reklamekongreß gehalten wurden, angeregt worden. Erstmalig startete man nämlich eine Werbeaktion, um den Verbrauchern die Massenanlandungen hochwertiger Rotbarschfänge zuzuführen und versah die entsprechenden Anzeigen mit einem – Preis. Der Erfolg sprach für sich: Rotbarsch wurde en masse gekauft. Die Fisch-Fachgeschäfte sahen sich sogar zu bisher nie dagewesenen nachmittäglichen Nachkäufen beim Großhandel gezwungen.

Sollte man daraus nicht die Lehre ziehen, daß die Hausfrau auch, beim Fisch vor dem Einkauf mit der Preisgröße rechnen will? ww.