Evelyn Waugh: Ferien in Europa. Roman (Nymphenburger Verlagshandlung, München, 160 S.). – Ein englischer Altphilologe wird von der perfektionierten Republik Neutralia zur Säkularfeier eines barocken Gelehrten eingeladen und gerät in die Überfunktion der Kulturmaschinerie. Ein liebenswürdiges Nebenwerk des bedeutenden Satirikers.

Louis Bromfield: New Yorker Legende. Roman.

Derselbe: Das einsame Mädchen. Zwei Erzählungen (beide Bücher in der Nymphenburger Verlagshandlung, München, 192 und 79 S.). – Die Brandkatastrophe in einem New Yorker Hotel erfüllt und endet ein tragisches Liebesschicksal. – Zwei scharfgezeichnete Porträts von Frauen, die dem Leben nicht gewachsen sind. Mit souveräner Kunst erzählt.

Willy Kramp: Die Prophezeiung. Erzählung (Deuerlichsche Verlagsbuchhandlung, Göttingen, 103 S., Leinen 4,50 DM). – Die Voraussagen einer russischen Kartenlegerin werden zum „Schicksal aus zweiter Hand“ für einen deutschen Unteroffizier. Eine reife, streng durchdachte Meisternovelle.

Ernst Penzoldt: Korporal Mombour. Eine Soldatenromanze. (Ernst Heimeran, München, 47 S., 3,50 DM). – Die durch den Film „Es kommt ein Tag“ in ihrer Aktualität betonte Liebesgeschichte aus dem 1870er Krieg in einer liebevoll ausgestatteten Sonderausgabe.