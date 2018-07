Und so wie die Verhältnisse in Güstrow waren, genau so waren sie im ganzen Lande Mecklenburg, Einen einzigen Fall aus meiner Tätigkeit am Amtsgericht Waren-Müritz möchte ich schildern: Ich nahm dabei bloß – positiv – Stellung zu einem Gnadengesuch. Die Sache selbst hatte mein Vorgänger, auch ein Volksrichter, verhandelt. Der Tatbestand war so: Eine Firma einer Hansestadt hatte während des Krieges einen großen Posten wertvolles Orientteppiche auf ein großes Gut in dem Kreise Neubrandenburg ausgelagert. Die Firma hatte einem Bevollmächtigten den Auftrag erteilt, nach den Teppichen zu forschen, da das Gut inzwischen auf gesiedelt worden war. Der Bevollmächtigte begab sich von Westdeutschland nach Neubrandenburg und erhielt von der zuständigen Staatsanwaltschaft die schriftliche Genehmigung, die Besitzer der Orientteppiche zu ermitteln und, falls er mit den neuen Besitzern nicht einig werde, die Teppiche sicherzustellen. Und wirklich hat er es fertiggebracht, rund 80 dieser Teppiche bei den neuen Besitzern ausfindig zu machen und zum größten Teil sich mit ihnen zu einigen. Bei den Akten befand sich auch eine Bescheinigung der sowjetischen Militärverwaltung Berlin, daß gegen eine Rückführung der Teppiche nach Westdeutschland nichts einzuwenden wäre. Als der Bevollmächtigte aber Anstalten machte, die Teppiche nach Westdeutschland zu befördern, wurde er kurzerhand verhaftet und vom Schöffengericht Waren-Müritz zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Die Teppiche wurden selbstverständlich eingezogen, und nach einer Aktennotiz sollen sie heute im Museum. in Schwerin lagern. Damals erreichte ich es, daß die Strafe um ein geringes herabgesetzt wurde; die Teppiche aber blieben eingezogen. Und heute noch zieren Exemplare aus dieser Beute das Justizgebäude in Güstrow.

Am 7. Dezember 1949 waren meine Bemühungen, nach Berlin versetzt zu werden, endlich von Erfolg. Und am 1. Januar 1950 wurde ich zunächst Vorsitzender der Kleinen Strafkammer, die über sämtliche Urteile der Einzelrichter der Amtsgerichte Berlin – Mitte, Berlin – Köpenick, Berlin-Weißensee, Berlin-Pankow und Berlin-Lichtenberg im Berufungsverfahren zu befinden hatte. Bei dieser Tätigkeit hatte ich die beste Gelegenheit, mich über das Fachwissen der Volksrichter in Berlin-Ost zu wundern. Bei den Amtsgerichten in Berlin-Ost sind als Strafrichter ausschließlich Volksrichter tätig. Und ich habe keinen Volksrichter gesehen, der auch nur annähernd die Strafprozeßordnung beherrschte. Um so tüchtiger waren sie im Bestrafen. – Da war ein Angeklagter, der noch im April 1945 als 15jähriger Soldat in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten war. Ende 1949 kam er aus Rußland zurück. Seine Eltern waren nicht aufzufinden. Er fand Unterkunft bei einer alten Dame und hatte nichts weiter als die Kleidung, die er auf dem Körper trug. Vom Arbeitsamt wurde er auf die Dauer von einem Monat beurlaubt, da er Wasser im Körper hatte. Er fand Beschäftigung in einem volkseigenen Betrieb als Arbeiter, und hier geschah es, daß er sich von einem Schrotthaufen des Betriebes ein Pfund Kupfer aneignete, das er in den Westsektor verkaufen wollte. Bei der Torkontrolle wurde er gefaßt. Das Urteil: Ein Jahr und zehn Monate Zuchthaus und Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von zwei Jahren. In der Berufungsverhandlung hatte ich dem Angeklagten, obwohl er es nicht beantragt hatte, einen Pflichtverteidiger beigeordnet. Mit Recht rügte dieser das drakonische Urteil, das sofort aufgehoben wurde. Am Schluß der Sitzung bat ich den Verteidiger an den Richtertisch und sagte: „Na, Sie sind ja nicht ängstlich gewesen.“ Unsicher blickte mich der Verteidiger an und sagte: „Na, hatte ich nicht recht?“

Und wie hart war die ostzonale Justiz erst, wenn es zu Todesstrafen kam und zu Hinrichtungen! Bei einer ostzonalen Hinrichtung ereignete sich folgendes: Der Delinquent sollte sterben. Das, Exekutionskommando bestand aus Wachtmeistern der Strafanstalt. Der Delinquent nahm Aufstellung auf dem Gefängnishof. Das Exekutionskommando sollte den Delinquenten durch Pistolenschüsse töten. Der anwesende Amtsarzt mußte den Wachtmeistern Beruhigungstabletten verabreichen. Auf ein Kommando schossen die sechs Wachtmeister auf den Delinquenten, der zusammenbrach, aber nicht tödlich getroffen, sondern nur an der Schulter verletzt war. Der Amtsarzt zeichnete dann mit einem Stück Kreide einen runden Kreis auf die linke Brustseite des Delinquenten. Aus nächster Nähe wurde dann von dem Exekutionskommando in den Kreis geschossen...

Staatssicherheitsdienst greift ein

In der sowjetischen Besatzungszone und im Ostsektor Großberlins erfuhr ich von dem ersten Eingreifen des Staatssicherheitsdienstes im Sommer 1950. – Der Geschäftsmann Rahnfeld wurde von der V. Großen Strafkammer wegen eines Wirtschaftsverbrechens zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Die erlittene Untersuchungshaft, weit über ein Jahr, wurde ihm auf die erkannte Strafe angerechnet. Der Haftbefehl wurde am Schluß der Sitzung aufgehoben und Entlassungsbefehl erteilt. Die im Gerichtssaal anwesende Ehefrau begab sich mit einem Auto zu der Haftanstalt in der Dircksenstraße, um ihren Mann abzuholen. Hinter ihrem Auto stand ebenfalls ein Auto. Als ihr Mann auf ihr Auto zukam, trat ein Zivilist, der in dem anderen Wagen so lange gesessen hatte, hinzu, und erklärte Rahnfeld, daß er nochmals zu Direktor Krüger, dem Vorsitzenden der V. Strafkammer, kommen müßte. Frau Rahnfeld wollte sich einmischen. Der Zivilist, ein Beamter des Staatssicherheitsdienstes, schob sie jedoch beiseite und führte Rahnfeld zu seinem Wagen und fuhr mit ihm davon. Etwa 100 Meter weiter bog er in den Hof der Volkspolizeihaftanstalt ein und verschwand. Nach einer Stunde begab sich die Frau Rahnfeld in die Haftanstalt, wo ihr erklärt wurde, daß ihr Mann im Aufnahmebuch nicht verzeichnet sei. Der Verteidiger Rahnfelds erreichte schließlich, daß Rahnfeld in ein ordnungsgemäßes Gefängnis kam. Es wurde auch formell ein Haftbefehl erlassen. Da, griff Frau Rahnfeld zur Selbsthilfe. Sie brachte den Leiter der Geschäftsstelle der V. Großen Strafkammer dazu, ihr einen Blanko-Entlassungsbefehl mit Dienstsiegel zu geben. Sie füllte den Entlassungsbefehl aus und fälschte die Unterschrift. Frau Rahnfeld hat dann den Entlassungsbefehl der Haftanstalt vorgelegt und nachdem sie eine Stunde lang in banger Erwartung, bis die Formalitäten der Entlassung erledigt waren, gewartet hatte, ihren Mann in Empfang genommen und sofort nach dem Westsektor gebracht. Der Geschäftsstellenleiter Boryzewski aber bekam Gewissensbisse und meldete seinem Vorgesetzten, daß er den Entlassungsbefehl der Frau Rahnfeld ausgehändigt hat. Er wurde sofort inhaftiert und erhielt im Schauprozeß, dem ein großer Teil der Justizangestellten beiwohnen mußte, eine Gefängnisstrafe von fünf Jahren.

Nur zwei sind nicht in der SED

Sämtliche Volksrichter und Volksstaatsanwälte im Ostsektor von Großberlin gehören mit Ausnahme von zwei der SED an. Selbst wenn ein Volksrichter oder Volksstaatsanwalt sich fachlich weiterbilden möchte, ist er dazu zeitlich nicht in der Lage, da er wie folgt politisch eingespannt wird: Erstens als Mitglied der SED in Betriebsuntergruppen-Versammlungen, zweitens in SED-Betriebsgruppen-Versammlungen, drittens in SED-Wohngruppen-Versammlungen. Viertens hat er an Veranstaltungen der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft teilzunehmen, fünftens an einem Zirkel, in dem die Geschichte der KP der SU, der Bolschewiki, die Biographie von Stalin und Lenin gelehrt wird. Sechstens. muß er die Versammlungen des „Freien deutsch“! Gewerkschaftsbundes mitmachen. Ein großer Teil der Volksrichter und Volksstaatsanwälte ist auch Mitglied des demokratischen Frauenbundes oder der FDJ. – Das Fazit aus diesen Tatsachen möge sich jeder selbst ziehen...