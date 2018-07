In Korea setzten starke alliierte Stunmverbände ihren Vormarsch gegen nachlassenden Widerstand der Nordkoreaner und Rotchinesen fort. Der Schwerpunkt der Kämpfe hat sich nach einem Einbruch der UNO-Truppen in das sogenannte „Eiserne Dreieck“ in den Ostabschnitt verlagert. Der USA-Verteidigungsminister General Marshall besuchte die Koreafront und führte Besprechungen mit General Ridgway. Er äußerte später, daß sein Besuch nicht mit irgendwelchen Friedensvorbereitungen zusammenhänge.

Der USA-Außenminister Acheson erklärte vor dem Untersuchungsausschuß des Kongresses, diemilitärische Stärke der USA reiche gegenwärtig noch nicht aus, um den europäischen Verbündeten eine Garantie gegen Besetzung und Vernichtung zu geben.

Die Sowjetunion hat in einer Note an die Vereinigten Staaten gefordert, eine Konferenz zur Beratung des japanischen Friedensvertrages für Juli oder August anzuberaumen. In der Note heißt es, es sei unumgänglich, daß die chinesische Volksrepublik an den Beratungen beteiligt würde.

In Abadan ist die dreiköpfige Sonderkommission des persischen parlamentarischen Ölverstaatlichungsausschussesmit dem technischen Direktorium zur Übernahme der Betriebsanlagen der britischen Ölgesellschaft eingetroffen. Die Anlagen der Anglo-Iranian Oil-Company sind bereits übernommen worden, und auf dem Hauptverwaltungsgebäude wurde die iranische Flagge gehißt.

Die USA veröffentlichten eine umfangreiche Liste aller Waren, deren Lieferung an die Sowjetblockstaaten unerwünscht ist. Die Liste umfaßt von Waffen und Rohstoffen bis zu Badeanzügen und Rizinusöl alle nur möglichen Gegenstände, die für ein kriegführendes Land unter Umständen von Wichtigkeit sein könnten. Mit der Veröffentlichung verband die amerikanische Regierung die Drohung, allen Ländern, die diese Waren nach dem 18. Juni an kommunistische Staaten liefern würden, von der Auslandshilfe auszuschließen.

Auf der 66. Sitzung der Außenminister-Stellvertreter im Palais Marbre Rose zu Paris lehnten die Westmächte es ab, die sowjetische Forderung auf Aufnahme des Atlantikpaktes und der amerikanischen Militärstützpunkte in überseeischen Ländern als selbständigen Verhandlungspunkt in die Tagesordnung der Außenministerkonferenz aufzunehmen.

Der Chef der Amerika-Abteilung des Foreign Office D. D. McLean und der zweite Sekretär der britischen Botschaft in Washington G. S. Burgess sind auf dem Wege nach Paris verschwunden. Eine umfassende Suchaktion aller europäischen Polizei- und Abwehrstellen, die unter alliiertem Einfluß stehen, hat das Verschwinden der beiden britischen Diplomaten noch nicht aufklären können. Der britischen Außenminister Morrison gab im Unterhaus eine Erklärung ab, in der er es als „nicht im öffentlichen Interesse liegend“ bezeichnete, Einzelheiten über die im Gang befindlichen Untersuchungen bekanntzugeben.