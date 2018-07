Das Problem der Kohleversorgung rückt mehr und mehr in den Mittelpunkt unserer Wirtschaftspolitik. Es ist ein Unding, daß Westdeutschland je Vierteljahr abzüglich der West-Saar-Austauschkohlen 5.3 Mill. t Kohle zu einem von der Ruhrbehörde festgesetzten Preis von 40 bis 50 DM je t zwangsweise ausführen muß, während im gleichen Zeitraum etwa 1 Mill. t während zu fast dem dreifachen Preis importiert werden müssen, um das Getriebe der deutschen Wirtschaft in Gang zu halten. der Allischen sagen, der deutsche Produktionsindex steige ja ständig, also könne man unbeschadet... Tatsache ist, daß jetzt im den Sommermonaten – der Zeit also, wo in an normalerweise die Wintervorräte anlegt – nur durch dauerndes Umdisponieren Versorgungslücken notdürftig geschlossen werden, um gleich darauf an anderer Stelle wieder aufzubrechen. Es werden daher jetzt drei schwere Monate anbrechen, da alle Anstrengungen gemacht werden müssen, um die Winterversorgung sicherzustellen, was zum Teil zu Lasten der Industrie gehen wird. So etwa umriß der Rohstoffberater der Bundesregierung, Generaldirektor Friedrich, in einer großen Rede auf der Jahreshauptversammlung des Deutschen Industrie- und Handelstages in Hamburg die gegenwärtige Lage. Die Folgerungen für den einzelnen, die er daraus zog, sind diese: gerade der freie Unternehmer muß mit gutem Beispiel bezüglich notwendiger Einschränkungen vorangehen, sich eiserner Sparsamkeit befleißigen und als Vorbild insbesondere auch für die Jugend dastehen, die sonst das Vertrauen und den guten Willen verliert. Die notwendige Anpassung an die Verteidigungswirtschaft des Westens erfordert vom Unternehmer besondere Leistungen und Verantwortung. Aber Deutschland als gefährdetes Land am Rande der sowjetischen Einflußsphäre kommt nicht darum herum, diesen Weg Zu gehen.

Allerdings muß von der anderen Seite erwartet und verlangt werden, daß die diskriminierende Behandlung Deutschlands als Besiegter aufhört! „besiegte Bundesgenossen sind schlechte Bundesgenossen“.

Hier sprach der Mann aus der Privatwirtschaft, der nur für wenige Monate in ein öffentliches Amt geholt worden ist, der Unternehmer in des Wortes guter Bedeutung, getragen vom Verantwortungsbewußtsein gegenüber der abhängigen Belegschaft und dem ganzen Volk. Und das war das gravierende seiner Ausführungen: sein Ja zur Konzeption Wirtschaftsminister Erhards kommt in einem Augenblick, wo viele – auch Unternehmer –, die ihm vor zwei Jahren zujubelten, wankend geworden sind, aus Anlaß der ersten schweren Belastungsprobe unserer Wirtschafts- und Währungspolitik. Für eine gedeihliche Zusammenarbeit der Sozialpartner ist der gute Wille von beiden Seiten und die Entschlossenheit, Entbehrungen und Einschränkungen auf sich zu nehmen, erforderlich. Leider lassen. beide Sozialpartner diese Einsicht manchmal in erstaunlicher Weise vermissen, gegenüber Siegerländern des zweiten Weltkriegs, in denen Einschränkungen ohne Murren getragen werden. Die freiwillige Investitionshilfe der Wirtschaft ist demgegenüber ein erfreulicher Ansatz.

*

Der Deutsche Industrie- und Handelstag, der Zusammenschluß, aller Industrie- und Handelskammern des Bundesgebietes, in dem die Spitzenorganisationen der deutschen Wirtschaft vertreten sind, feierte während der Hamburger Jahres-Hauptversammlung sein 90jähriges Bestehen. Ansprachen des Präsidenten des DIHT und Präses der Handelskammer Hamburg, Albert Schäfer, und von Bürgermeister Brauer sowie die Versammlung „Eines Ehrbaren Kaufmannes“ umrahmten die Veranstaltung. „C. v. 5.