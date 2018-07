Von Wolfgang Menge

Von Fiume nach Triest führt eine der besten Straßen Jugoslawiens. Schon Kilometer vor dem Grenzübergang ist kein Haus mehr zu sehen, nur Geröll und Gestrüpp. In den letzten Häusern waren noch einige Geschäfte. Die Schaufenster wie überall: ausgelegt mit leeren Kartons und verstaubten Bildern. Die jugoslawischen Grenzbeamten lächeln traurig, kontrollieren nichts, stempeln schweigend die Pässe ... A rivederci, sagen sie, als wüßten sie, daß wir uns nach Italien sehnten. Dann kommt die italienische Kontrolle, und dann fahren wir weiter. Zuerst ist die Straße noch genau wie vor dem Schlagbaum: grau, staubig, keine Häuser zu sehen, keine Autos, keine Menschen, Geröll und Gestrüpp. Dann hinter einer Kurve steht plötzlich das erste Haus vor uns. An der Wand leuchtet ein großes rotes Plakat: Bevete Coca Cola! Wir sind wieder daheim.

*

Was in Venedig am schönsten ist, wollte jemand von mir wissen, der noch nie dort war. Die Beantwortung der Frage ist geradezu gefährlich. Weiß ich, was ihm gefällt. Eines Tages fährt er selbst dort hin, um nachzusehen ob alles stimmt, was ich sagte, und findet vielleicht die Basilika von San Marco schöner als den Fischmarkt oder den Vendramin-Calergi-Palast schöner als die Signorina Maria Gambello, die auf der Merceri amerikanische Krawatten verkauft.

Nach dem Fischmarkt in der Nähe der Rialtobrücke duftet die ganze Stadt bis zum Mittagessen. Dort gibt es alles, was in dem herrlich blauen Meer schwimmt: Heuschreckenkrebse, Meeresspinnen, Muscheln, Würmer und Polypen...

Mir persönlich hat in Venedig besonders gut gefallen zu sehen, wir gut die Amerikaner zu Fuß sind. Man weiß das gar nicht. Aber wie sie mit großen Schritten vom Markusplatz zur Rialtobrücke auf den kleinen schmalen Gäßchen mit immer neuen Ecken hin und zurück gehen von morgens um sieben Uhr bis abends um elf – das zu sehen ist ein Genuß. Ihre Packards, Buicks und Volkswagen stehen auf der Piazzale Roma, wo für tausend Autos ein Parkplatz geschaffen worden ist, vor dem Eingang zur Stadt. Und kein Auto darf in die Stadt, nicht einmal ein kein

*

Seit dem 1. April 1951 gibt es in Venedig einen neuen Führer. Er ist sparsam illustriert, sauber gedruckt und erscheint in sechs verschiedenen Sprachen. Die deutsche Ausgabe mutet dem aufmerksamen Leser manchmal etwas viel zu: Mit südlichem Temperament geschrieben, von einem Sizilianer übersetzt, enthält er viele Passagen von merkwürdigem, ein wenig hintergründigem Humor. „Mehrere Tausende,“ heißt es an einer Stelle, „von fremden Touristen strömen in die Stadt wie eine exotische Welle: Schweizer, Engländer, Nordamerikaner, Belgier, Ägypter, Franzosen, Schweden, Südamerikaner, Spanier, Südafrikaner, Indianer. Ein großer Zugstrom.“ Vereinzelt kommen auch Deutsche, aber das wird der Führer nicht gewußt haben. Doch – warum mag er die Österreicher nicht erwähnt haben? Täglich kommen an die fünfhundert. Sie brauchen kein Visum und fahren mit Autobussen, Sonderzügen und Motorradkarawanen nur wenige Stunden bis zur Piazzale Roma. Dann gehen sie durch die Stadt; alles harte, verwegene Burschen, das kann man wohl sagen. Einige haben noch alte Uniformjacken und Offiziersstiefel an und die Brauseflaschen mit glutrotem Chianti gefüllt in einer noch lange nicht ausgedienten Meldetasche. Die Motorradfahrer behalten ihre Lederkappen auf, den Riemen stramm unter dem Kinn festgeschnallt, während das Thermometer 30 Grad im Schatten zeigt. Dann gehen alle fünfhundert auf den Markusplatz, kaufen sich dort Abzeichen aus Blech, auf dem eine Gondel abgebildet ist. Die Lire-Reichen begnügen sich natürlich nicht mit einem, sondern kaufen gleich zwei oder drei. Eines kommt an den linken Aufschlag der Jacke, das zweite an den rechten und ein drittes findet als Krawattennadel Verwendung. Die Venezianer haben ihre helle Freude dran. Haben die Österreicher auf dem Markusplatz alles photografiert, was auf den Ansichtskarten zu sehen ist, besteigen alle fünfhundert die Dampfer und fahren nach dem Lido hinüber. Warum einige ihrer Frauen, die sie mitgebracht haben, lange, schwarze Gummistiefel tragen wie Kanalarbeiter, weiß niemand genau. Am Strand sammeln ihre Kinder Muscheln in eine Tüte, in der man die Buttersemmeln mitgebracht hatte. Oma aus Wiener Neustadt paßt auf sie auf. Sie hat auf der marmornen Treppe vor dem „Hotel des Bains“ Platz genommen und strickt an einem grauen Pullover für den kalten Winter.