Die letzte Zeit hat eine sprunghafte Zunahme der Kapitalumstellungen bei den Aktiengesellschaften gebracht Damit sind bis Anfang Mai etwa 5,985 Mrd. Aktienkapital – von etwa 1335 Gesellschaften – umgestellt worden. Für einen großen Ausschnitt der westdeutschen Wirtschaft läßt sich somit bereits ein aufschlußreiches Bild von den Umstellungen gewinnen.

Allerdings fehlen sehr wichtige Zweige der deutschen Wirtschaft mit ihren Umstellungen noch vollständig. So liegen (aus Gründen, die kürzlich hier dargestellt worden sind) noch keine Umstellungen der Banken und Versicherungen vor. In den verarbeitenden Industrien und in der chemischen Industrie haben die größten Gesellschaften bisher ebenfalls noch nicht eingestellt. Im Verkehrswesen und in den Versorgungsunternehmen ist der umgestellte Ausschnitt noch sehr gering. Für die breite Schicht der verarbeitenden Industrie dürfte der Zahl nach über die Hälfte der Unternehmungen ihre Umstellung bekanntgegeben haben. Der Kapitalanteil dieser Gesellschaften aber ist erheblich geringer.

Unter diesen Gesichtspunkten ist auch das Umstellungsergebnis zu beurteilen. Nach dem gegenwärtigen Stande haben etwa 67 v. H. der Gesellschaften ihr Aktienkapital beibehalten. Weitere 20 v. H. der Gesellschaften haben das Kapital ermäßigt. Die Kapitalerhöhungen haben in den letzten Monaten sehr stark zugenommen, so daß – der Zahl nach – heute 11 v. H. der Gesellschaften eine Erhöhung haben. Legt man den Kapitalanteil zugrunde, dann ändert sich das Bild sehr wesentlich. Nur etwa 60 v. H. des Aktienkapitals blieb unverändert, während bei 34 v. H. das Kapital gesenkt wurde; der Anteil der Gesellschaften mit erhöhtem Kapital macht nur 6 v. H. aus – also etwa die Hälfte des Anteils dieser Gruppe an der Gesellschaftszahl. Kapitalerhöhungen sind im allgemeinen auch nur von kleinen Gesellschaften vorgenommen worden, wobei die Mehrzahl ihr Kapital bis zu etwa 50 v. H. erhöhte. Allerdings liegt die „Spitzensteigerung“ bei einer Erhöhung von 0,12 auf 3 Mill., also auf das Fünfundzwanzigfache.

Die bisher nachgewiesenen Kapitalverluste sind mit 700 Mill. oder etwa 14 v.H. des RM-Kapitals verhältnismäßig gering. Tatsächlich liegen die Kapitalverluste ganz wesentlich höher. Aus Spezialuntersuchungen ist zum Beispiel bekannt, daß eine Gruppe von 26 Aktienbrauereien, die das Kapital nur um 4 Mill. oder etwa 13 H. des alten Kapitals ermäßigte, in ihren Bilanzen Verluste von 49 Mill. DM ausweist. In einer Gruppe von 20 Aktiengesellschaften der Texilwirtschaft, die ihr Kapital um 2,55 Mill. oder knapp 4 v. H. erhöhte,, waren tatsächlich über 50 Mill. DM Verluste auszubuchen. Dabei erbrachten die eigenen „Währungsreformgewinne“ nur einen kleinen Teil des Ausgleiches. In der Hauptsache wurde dieser durch Heranziehung offener Reserven und noch weit mehr von stillen Reserven durch Erhöhung der Anlagen und der Vorräte gedeckt.

Dementsprechend ist auch der Substanzschwund bei den Gesellschaften zu beurteilen. Dieser erscheint nur so gering, weil jahrzehntelang stilles Kapital gebildet wurde, während man die Aktienkapitalien verhältnismäßig klein hielt. Die Kapitalstärke der Industrie hat also eine sehr erhebliche Einbuße erlitten. Auch ist zu erwarten, daß gerade die noch ausstehenden Umstellungen besonders hohe Kapitalverluste bringen werden. Im übrigen wird von vielen Gesellschaften darauf hingewiesen, daß die Umstellung als vorläufig anzusehen ist. Man will zunächst die weitere Entwicklung abwarten.

Die Umstellungen in den einzelnen Wirtschaftszweigen weisen sehr bemerkenswerte Unterschiede auf. Dies gilt nicht nur hinsichtlich des Anteils der umgestellten Kapitalien an dem Gesamtkapital der einzelnen Wirtschaftszweige, es gilt auch hinsichtlich des Umstellungsergebnisses der verschiedenen Wirtschaftszweige. Hier lassen sich weitgehende Entwicklungen erkennen, die als „branchenbedingt“ zu bezeichnen sind. Dies gilt zum Beispiel hinsichtlich der bedeutenden Verluste der Bauindustrie, die sowohl erhebliche Sachverluste auf ihren weitverstreuten Baustellen als auch große Verluste aus Förderungen an das Reich als wichtigstem Auftraggeber erlitten hat. Demgegenüber sind die Verluste bei den Brauereien überwiegend dadurch bedingt, daß die hohen überwiegend und vor allem die erheblichen Bankguthaben – aus unterlassenen Abschreibungen – „dezimiert“ wurden. In der verarbeitenden Industrie konnten zum Teil schon vor der Währungsreform große Teile der Betriebe wieder erneuert werden, so insbesondere in der Textilindustrie und in der Maschinenindustrie, bei denen eine erhebliche Anzahl Kapitalerhöhungen vorliegt. Es handelt sich aber hier durchweg um bekannte Gesellschaften mit kleinem Kapital, die ein wichtiges Motiv zur Angleichung ihres Kapitals aus Gründen des Ansehens der Gesellschaften hatten. Die Kapitalerhöhung stellt im allgemeinen auch nur einen – oft sogar nur sehr kleinen – Teil der offenen Rücklagen dar, während die Verluste durch den Rest der Rücklagen und die stillen Reserven ausgeglichen wurden. Die Angleichung der Werte hat bei sehr vielen Gesellschaften zu einer beachtlichen Steigerung der Rücklagen geführt. Besonders charakteristisch hierfür ist die Zuckerindustrie, bei der zwar eine große Zahl von Gesellschaften das Kapital „etwas“ erhöhte, während gleichzeitig die offenen Rücklagen um mehr als 30 Mill. RM, also um mehr als 150 v. H. des alten Aktienkapitals, anwuchsen. Die Zuckerindustrie ist allerdings stets durch ihre besonders weitgehende Politik der stillen Kapitalbildung bekannt gewesen.

Man darf also bei einer Beurteilung der DM-Umstellung nicht an den bisher bekanntgewordenen Umstellungszahlen „hängenbleiben“, so interessant diese Einzelheiten auch sind. Ein zuverlässiges Urteil über die Umstellung setzt das eingehende Studium der DM-Eröffnungsbilanzen im Vergleich zu den RM-Schlußbilanzen voraus. Bis dieser Vergleich gezogen werden kann, wird noch einige Zeit vergehen. Noch interessanter wird aber der Vergleich mit den letzten Vorkriegsbilanzen sein, der für viele Wirtschaftszweige stärkste Veränderungen ergeben wird. Die angeblich möglich gewordene Kapitalerhaltung bei den Aktiengesellschaften wird dann erst auf den wahren Kern zurückgeführt werden können.