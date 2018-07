In meinen Augen leuchtet ein helleres Blau als bei den Madonnenbildchen unserer Kirche. Meine Nasenspitze, die ein wenig aufwärts weist, macht mein Gesicht recht freundlich und hebt mein Lächeln hervor...“ Mit solchen selbstgefälligen Betrachtungen beginnt „Filomene“, frommes und tugendsames Mädchen vom Lande, Tochter eines ewig betrunkenen Viehhändlers und Älteste von neun Kindern, die Schilderung ihres Lebensweges. Als Dienstmädchen bei einem Rechtsanwalt erledigt sie ihre Pflichten nur unzulänglich, sieht aber in der Unzufriedenheit ihrer Hausfrau nur deren Eifersucht. Sie stellt sich eben selbst in den Mittelpunkt der kleinen Welt, in der sie lebt, und alles, was um sie herum geschieht, darf sich einzig und allein aus ihrem Dasein entwickeln. So steigert sich ihre egozentrische Phantasie in eine beinahe krankhafte Illusion hinein, die ihr zum Verhängnis wird. – Der flämische Erzähler Marcel Matthias läßt diese Vorgänge mit sehr differenzierten Mitteln in der Ich-Form fast unheimlich plastisch werden und erreicht eine lange nachhaltende Wirkung beim Leser (deutsch im Karl Glöckner Verlag, Bonn, 204 S., Leinen 6,80 DM).

*

Idyllischer, besinnlicher und auch sinnlicher, kurz mehr das, was man mit dem Begriff flämisch verbindet, ist Philip de Pillecyns kleiner Roman „Leda. Liebe eines Sommers (in demselben Verlag, 214 S., Leinen 6,80 DM): ein Fährmann romanischer Abkunft hat zwischen einem temperamentvollen Landkind und dem mädchenhaften Gutsfräulein zu wählen. Mit kräftigen Farben wird ein Sommer in Flandern als Hintergrund gemalt. I. H.