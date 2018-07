In letzter Stunde hat der Kreml einen diplomatischen Versuch unternommen, den Abschluß eines japanischen Friedensvertrages zu verhindern. In einer Note, die dem USA-Botschafter Admiral Allan Kirk am 11. Juni überreicht wurde, fordert Moskau erneut einen kollektiven Friedensvertrag. Das ist die alte Leier. Der Sonderbotschafter Präsident Trumans, John Foster Dulles, und der britische Außenminister Herbert Morrison, die zur Zeit in London über Japan verhandeln, werden sich dadurch kaum abhalten lassen, ihre Arbeit abzuschließen. Sie sind entschlossen, nicht länger’ zu warten. Sie wollen keinen Kollektivvertrag in unabsehbarer Zukunft. Sie wollen einzelne Friedensverträge mit Japan, und zwar so bald wie möglich. Der Spatz in der Hand ist ihnen auch lieber als die Friedenstaube auf dem Dach.

In den Londoner Verhandlungen sollen nur noch jene Punkte geklärt werden, über die bisher zwischen State Department und Foreign Office keine befriedigende Einigung erzielt werden konnte. Die wirtschaftlichen Streitigkeiten sind zwar symptomatisch, aber nicht unüberwindlich. Während Washington beispielsweise der japanischen Schiffbauindustrie keine Beschränkung auferlegen will, möchte England der japanischen Konkurrenz nur eine festgelegte Jahreshöchsttonnage bewilligen.

Schwerwiegender sind die politischen Differenzen. Ihre Namen sind: Formosa und China. Der Kairo-Erklärung zufolge, die von Präsident Roosevelt und Winston Churchill 1943 unterzeichnet wurde, soll die Insel Formosa von Japan an die „Republik China“ zurückgegeben werden. Die amerikanische Auffassung geht nun, 1951, dahin, daß Japan in dem Friedensvertrag zwar auf Formosa verzichten muß, daß aber die Frage des zukünftigen Statuts der Insel offen gelassen werden soll. England hingegen, daß die Regierung der chinesischen Centralen Volksrepublik in Peking anerkannt hat, will Formosa „China“ zuteilen. Es ist außerdem der Meinung, daß es Peking gestattet werden müsse, an den Verhandlungen über einen japanischen Friedensvertrag teilzunehmen und ihn gegebenenfalls für „China“ verbindlich zu unterzeichnen. Das wiederum lehnen die Amerikaner ab. Sie übersandten stattdessen der nationalchinesischen Regierung Tschiangkaischek den von Foster Dulles ausgearbeiteten japanischen Vertragsentwurf zur Kenntnis und Stellungnahme, während sie eine Fühlungnahme mit der von der UNO als Angreifer gebrandmarkten Regierung in Peking unterließen.

In den Gesprächen zwischen Dulles und Morrison kommt es nun also darauf an, eine Lösung zu finden, die nach den Worten von Dulles „die verschiedenen Auffassungen, die die beiden Regierungen im Hinblick auf die nationalchinesische Regierung und die sogenannte chinesische Centrale Volksregierung eingenommen haben, berücksichtigt“. In einer Pressekonferenz äußerte sich Mr. Dulles optimistisch. Er sprach von sechs bis acht verschiedenen Möglichkeiten. Beide Partner werden sich zweifellos auf eine dieser Möglichkeiten einigen. Denn die Vereinigten Staaten legen, den größten Wert auf einen möglichst schnellen Friedensschluß mit Japan, und auch England wird auf die Dauer kaum darauf bestehen, daß eine Regierung als Vertragspartner zugelassen wird, die es ostentativ ablehnt, diplomatische Beziehungen mit ihm aufnehmen. E. K.