Von Aldous Huxley

Ich führe stets mehrere Brillen mit mir: eine zum Lesen, eine für weite Entfernungen, zwei Monokel als Reserve.

Wenn mich jedoch meine Wanderungen südwärts führen, der Sonne zu, wird mein Vorrat durch drei farbige Brillen bereichert. Das grelle Licht staubiger Straßen, heißer Mauern und des metallisch blaugrünen Himmels schmerzt. Je nachdem der Sommer vorschreitet oder schwindet, das Licht eines jeden Tages stärker wird oder abnimmt, setze ich mir die blaßgrüne, die dunkelgrüne oder die schwarze Brille auf die Nase. Auf diese Weise bin ich imstande, die Beleuchtung der Welt genau nach meinen Bedürfnissen abzutönen. – Aber selbst wenn ich gar nicht unter dem Übermaß von Licht litte und ohne zu blinzeln die Leistungen des Adlers und des autogenen Schweißers vollbringen könnte, würde ich dennoch auf meinen Reisen in den Süden farbige Brillen mit mir nehmen. Denn sie haben neben dem rein praktischen Zweck auch einen ästhetischen.

Sobald man sich dem großen Wüstengürtel nähert, erleidet die Landschaft eine Veränderung, die zumindest Nordländern als eine Verschlechterung erscheint. Sie verliert ihr üppiges Grün. Das Grün einer italienischen Landschaft ist entweder blaß oder staubig oder glänzend dunkel. Die südliche, mediterrane Landschaft, die in Italien zuerst bei Terracina auftritt, ist kahl, von scharfen Umrissen und herbem Glanz. Die Luft ist klar, und die von fern gesehene Erde scheint selber aus farbiger Luft gemacht zu sein. Die Landschaft Norditaliens ist weder nördlich noch südlich – weder luftig noch hell und licht, noch gerundet oder sanft und üppig grün.

Und eben hier, in dieser halbausgedörrten Landschaft, wird der verständig Reisende seine grüne Brille aufsetzen. Die Wirkung ist zauberhaft. Jeder Halm staubigen Grases füllt sich augenblicks mit saftigem Leben. Soviel Grün sich in Grau oder Braun verbirgt, strahlt verstärkt hervor. Die vertrockneten Wälder beginnen nochmals auszuschlagen. Die Weinstöcke und das reifende Korn scheinen von einem erfrischenden Regen getrunken zu haben. Alles, dessen die Landschaft entbehrte, um sie vollkommen zu machen, wird mit einem Schlage hinzugefügt. Durch grüne Brillen gesehen, wird sie zur nördlichen Landschaft, aber verwandelt und verklärt, Keller, edler, dramatischer und romantischer.

Im Süden ist das Blau des Meeres wunderschön dunkel wie Lapislazuli. Es ist die weindunkle See des Altertums, und im Gegensatz zu ihr erscheint das sonnenbeschienene Land heller als je, licht und luftig. Aber nördlich von Rom ist das Blau ungenügend kräftig, es ist ein Porzellanblau, kein Lapislazuliblau. Bei Monaco und Genua nat das Meer das ganz blaue, starre, glasige Starren eines Puppenauges, ein Starren, das einen mit seiner ungeheuren Leere und Helle sehr bald in Wut bringt. Setzt grüne Brillen auf! – und dieses leere Starren, es wird sogleich der dunkle, rätselhafte Blick, den zwischen den Zypressen die Teiche in den Gärten der Villa d’Este bei Tivoli aufschlagen. Aus einer Schwachsinnigen wird die See zu einer Sirene, und die dürren Hänge, die zu ihr abfallen, bedecken sich mit Grün wie unter den Schritten des Frühlings. Oder, wenn du willst, magst du schwarze Brillen aufsetzen, und so die Farbe verstärken.

Das Glas, das die Welt heller, klarer erscheinen ließe und Sonnenlicht in die graue Landschaft Mächte, und den Norden zum Süden machte – bleibt leider noch zu erfinden.

Autorisierte Übersetzung von Herbert E. Herlitschka