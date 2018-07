Henry Troyat reiste vier Monate durch die Vereinigten Staaten, ebenso ungebunden und neugierig wie seine Landsmännin Simone de Beauvoir, die danach „L’Amérique au jour le jour“ schrieb. Troyat nannte sein köstliches Filtrat amerikanischer Erlebnisse „Onkel Sams Hütte“ (Karl Rauch Verlag, Düsseldorf, 340 S., Leinen 14,50 DM). Mögen schon die Titel die unterschiedliche Gemütslage beider Bücher kennzeichnen, der Inhalt tut es noch mehr. Die Frau geht meditierend in ihren Erlebnissen spazieren, während der Mann sie nur noch kräftiger in den Boden verpflanzt, aus dem er sie mit seinen wachen Sinnen, man möchte bald sagen, herausgesehen hat. Das „Tage“-Buch der Beauvoir errang Ende vorigen Jahres in Deutschland den Vorrang über alles, was nach dem Kriege aus der europäischen Perspektive über Amerika geschrieben wurde. Da hatte sich aber Henry Troyat noch nicht zum Wort gemeldet. Das Berückende bei ihm: Mister Brown wird nicht beschrieben, er ist wirklich da. Ebenso das Cover-Girl, der Beerdigungsunternehmer und die dicke alte Sängerin der Sammy’s Follies auf dem Bowery. Was der Mehrzahl der schreibenden Amerikapilger in den letzten Jahren nicht gelang (wieviele hat es da gegeben!), ist hier wie absichtslos aus dem Ärmel geschüttelt: die Synthese nämlich zwischen dem Erlebnis und seiner Fixierung im geschriebenen Wort. Es scheint, ein in Frankreich geborener Mark Twain hätte sich zwischen New York und San Franzisko getummelt. So saftig und voller Humor stehen die Dialoge auf dem ernsten Untergrund der Beobachtung. Auch da, wo einen das Lachen ankommt (und das geschieht häufig und herzerfrischend), ist das Bild nicht verzeichnet. Es ist ein bewußt subjektiv gesehenes Amerika,bevölkert von subjektiv gesehenen Amerikanern. Aber diese Amerikaner sind quicklebendig und offenbaren sich selbst. Ungefähr so: Wenn wir Gott sagen, so meinen wir nicht Baumwolle, sondern Gott. Das Wunder ist nur, daß immer Baumwolle daraus wird. h. schl.