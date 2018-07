Von Claus Jäcobi

Die bevorstehende Kieler Woche bietet den Besuchern allerlei: Segelregatten, Fahnenschmuck, Ehrenpreise und – reichlich politischen Skandal. Da ist der Fall Hedler, da ist der Fall Ratz, da ist der Fall Bartram. Der Neo-Nazi Hedler, der die Juden und die Widerstandskämpfer gegen Hitler verabscheut, liebt die starken Sprüche. Der Landtagspräsident Ratz, der die Nazis verabscheut liebt die Frauen, den Alkohol und die Spesen. Und beide Politiker sind offenbar in ihren Ambitionen weit über das einer Demokratie zuträgliche Maß hinausgegangen. Doch mehr noch als ihr Schicksal ist es die Zukunft des Ministerpräsidenten Bartram, die zur Zeit der Kieler Woche die Wellen der schleswig-holsteinischen Politik bewegt.. Am 25. Juni soll der Landtag zu seiner nächsten Sitzung zusammentreten. Wird Ministerpräsident Bartram dann seinen Rücktritt erklären? Einige sagen „ja“; andere wiegen nur nachdenklich den Kopf: „Wer weiß...“

An der Reichsstraße 4 zwischen Hamburg und Kiel liegt die Stadt Neumünster. Hier war es, wo 1950 Wolfgang Hedler zum ersten Male vor Gericht stand. Hier war es auch, wo im August des gleichen Jahres das Land Schleswig-Holstein einen neuen Ministerpräsidenten fand: Dr. Walter Bartram, Sproß einer alteingesessenen Familie, Mühlenbesitzer und damals einer der 21 Kreisvorsitzenden des CDU-Landesverbandes. Die Landtagswahlen hatten im Parlament folgenschwere Veränderungen geschaffen. Die Vorherrschaft der bisher führenden SPD war gebrochen, und doch hatte der siegreiche Wahlblock, bestehend aus CDU, FDP und DP, eine absolute Mehrheit nicht erzielen können. Es kam zu einer Koalition zwischen Wahlblock und BHE, zwischen eingesessenen Bürgern und Flüchtlingen, zwischen Feuer und Wasser. Eine Woche dauerte es, ehe man die gegenseitigen Forderungen aufeinander abstimmen und die Ministerposten verteilen konnte. Nur der Regierungschef, der Ministerpräsident, fehlte noch. Man fand ihn schließlich in Bartram aus Neumünster. Das alles war sicher nicht undemokratisch. Und doch –: schon damals wurde das Feuer gelegt, das jetzt am Düsternbrooker Weg, dem Regierungssitz, einen Dachstuhlbrand entfacht hat. Schon damals wurde das schleswig-holsteinische Pferd mit Hilfe des passionierten Reiters Bartram am Schwänze aufgezäumt. Denn obwohl es in Artikel 21, Abs. II, der Landessatzungen heißt, der Ministerpräsident „beruft und entläßt die Landesminister“, hat Bartram keinen einzigen seiner fünf Minister berufen. Er selbst wurde statt dessen einem fix und fertig ausgehandelten Kabinett als passender Repräsentant hinzugefügt.

So also verlor Neumünster im Jahre 1950 seinen Sohn Bartram. „Nu’ kommt er ja wohl bald zurück“, meinte am letzten Wochenende ein Arbeiter aus seiner Mühle. „Warum? Fahren Sie nach Kiel! Da werden Sie es bald (erfahren. Der Schröter hat quergeschossen.“ Sprach’s und holte Luft für die Moral: „Ist ja gemein das Ganze, aber gut so. Der Doktor ist viel zu schade für die Politik.“ – Wer ist „der Schröter“, der „quergeschossen“ hat? Carl heißt er mit Vornamen, ist Bundestagsabgeordneter und war bis vor kurzem Landesvorsitzender der CDU. Damals, als Bartram Ministerpräsident wurde, war er es jedenfalls noch. Damals stimmte er mit einer Minderheit der CDU-Fraktion gegen die Ministerpräsidentschaft des Reiters aus Neumünster. Damals wurde in einer geheimen Sitzung die Feindschaft zwischen den beiden Männern geboren. Eine Feindschaft, die heute die Spatzen von den Kieler Dächern pfeifen, unter der ein ganzes Land zu leiden hat.

Zur Zeit der SPD-Herrschaft in Kiel von 1946 bis 1950 hatte Bonn der bittenden Landesregierung aus dem Norden mit ihren finanziellen ... Nöten stets die kalte Schulter gezeigt. Eine große Hoffnung des Landes war es daher im vorigen August, daß ein Sieg der Bonner Koalition in Schleswig-Holstein die Situation ändern werde. Als aber unter dem CDU-Ministerpräsidenten keine Änderung eintrat, sammelten sich bald immer mehr Unzufriedene im Lager Schröters. „Schröter hat von Anfang an recht gehabt“, verkünden sie, „Bartram ist nicht geeignet.“ Die Freunde Bartrams hingegen sagen: „Nicht Bartram, sondern Schröter hat schuld, daß Bonn nach wie vor so abweisend ist. Nicht umsonst hat Schröter als stellvertretender Führer der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag einen großen Einfluß. Er nutzt diesen Einfluß aus. Er will auf dem Umweg über Bonns kalte Schulter seinen Gegner Bartram stürzen.“ Dies also war alsbald die Frage: Ist Bartram unfähig oder ist Schröter zu allem fähig?

Die Kreis- und Gemeindewahlen in Schleswig-Holstein im März gaben Schröter die erste Gelegenheit, einen offenen schweren Angriff gegen Bartram zu führen; Die vorzeige Abhaltung der Wahlen, war eine Koalitionsbedingung des BHE gewesen. Bartram hatte zwar die Verhandlungen darüber nicht mitgemacht, aber als Ministerpräsident sah er sich an das damals von seiner Partei, gegebene Wort gebunden. Schröter war anderer Meinung. Und die Feindschaft wuchs. In einem Rundschreiben an führende CDU-Mitglieder führte der CDU-Ministerpräsident Bartram bald darauf heftige Klage gegen die Quertreibereien des CDU-Landesvorsitzenden Schröter. Dem Angegriffenen fiel ein solches Schreiben in die Hände. Und die Feindschaft wuchs noch mehr.

Bartrams Anklagen gegen Schröter wurden jetzt immer massiver. So kam es schließlich Ende vergangenen Monats zu einem Ehrengericht der CDU. Dieses Ehrengericht sollte auf Antrag des Ministerpräsidenten Bartram feststellen, ob die „in der Öffentlichkeit erhobenen“ Beschuldigungen zuträfen, daß Schröter zusammen mit dem Bundestagsabgeordneten Brookmann 1950 Wahlgelder „zweckentfremdet“ verwandt habe, daß er 1934 nicht aus politischen, sondern aus kriminellen Gründen als Studienrat. pensioniert wurde und daß er statt der Pension eines Studienrats die Pension eines Ministerialrats beziehe. Das Ehrengericht, bestehend aus vier Parteifunktionären, deren Lauterkeit dennoch bisher niemals ernsthaft angezweifelt wurde, sprach Schröter von allen Anschuldigungen frei. Es beanstandete nur, daß er die Wahlgelder „reichlich spät“ verteilt habe. Trotzdem trat Carl Schröter als Landesvorsitzender der CDU zurück, „um sich ganz seiner Aufgabe als Bundestagsabgeordneter widmen zu können“. Und Dr. Bartram sandte ihm ein Telegramm: beglückwünsche Sie und Herrn Brookmann zu dem Spruch des Ehrengerichts.“ War das dunkle Kapitel christlichdemokratischer Parteipolitik damit endlich beendet? Mitnichten! Schon einen Tag nach seiner Rehabilitierung, am 26. Mai, hatte Schröter den Spieß umgedreht: Der Generalsekretär der CDU in Schleswig-Holstein Otto Thiel verkündete, Bartrams Vorgehen sei der „Ausfluß persönlicher Gehässigkeiten“, sein Glückwunschtelegramm „ein dilettantischer Ablenkungsversuch“ und seine Ministerpräsidentschaft überhaupt „offensichtlich ein Mißgriff“. Darüber hinaus forderte der Landesvorstand der CDU eine neuerliche Untersuchung des Ehrengerichts, diesmal gegen den Ministerpräsidenten, um zu prüfen, ob er sich „parteischädigend“ verhalten habe. Vierundzwanzig Stunden später, als ihn diese Hiobsbotschaft gerate erreicht hatte, erklärte Bartram auf einer Tagung der Jungen Union in Hamburg, er werde gegebenenfalls als Parteimitglied, aber nicht als Ministerpräsident daraus die Konsequenzen zielen. Er sähe dem Verfahren „in aller Ruhe“ entgegen.