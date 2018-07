Über die Wunderwelt des Stoffdrucks berichtet der reizvolle Band „Bunter Traum auf gewebtem Grund“, der in zweiter verbesserter Aufage im Georg Westermann Verlag, Braunschweig, erschien. In den 168 Seiten ist zugleich ein Stück Geschichte enthalten: es zeigt, mit welcher Mühe man einst Stoffe mit schönen Farben versah, Dieses Buch, das die Vereinigung der Stoffdruckereien e. V., Frankfurt (Main), Roßmarkt 13, herausgibt – flüssige Texte von Karl Kasper, ausgezeichnete Aquarelle und Zeichnungen von Erwin Bindewald –, beweist aber auch, daß es heute viel leichter ist, sich mit farbenfrohen Stoffen zu kleiden. Kunst, Handwerk und modernste Technik sind jetzt die Taufpaten, die an der Wiege der geschmackvollen Stoffdrucke stehen. Man darf überzeugt sein, daß dieses hervorragend ausgestattete und auch für jeden Laien lesenswerte Buch überall Anerkennung finden wird. Besondere. Hoffnungen hegt man bei der Stoffdruckindustrie hinsichtlich des Auslandes, für das man den Band auch in französischer und englischer Sprache erscheinen ließ. Das Vorwort schrieben Leo Habig und Dr. Hans Wahl.

Als lehrreichen Leitfaden für den Nordamerika-Exporteur hat die Gesellschaft zur Förderung des deutsch-amerikanischen Handels eine Broschüre unter dem Titel „Ratschläge für die Ausfuhr nach Nordamerika“ herausgebracht, in der Dr. Onno Oncken alle Erfahrungen und Untersuchungen über Absatzmöglichkeiten und Absatzbedingungen auf dem nordamerikanischen Markt zusammenfaßt. Die Schrift kann von der Gesellschaft (Frankfurt/Main, Postschließfach 547) Bezogen werden.

Die bedeutsame Reihe der Kieler Studien (Forschungsberichte des Instituts für Weltwirtschaft in der Universität Kiel) wurde in Heft IX mit einer Schilderung der „Strukturwandlungen und Nachkriegsprobleme der Wirtschaft Dänemarks“, von Wolf von Arnim, fortgesetzt (65 S., 3,50 DM).

Als wertvollen Beitrag zur Problematik der internationalen Kapitalbewegungen darf das Heft „Langfristige Auslandskredite“ bezeichnet werden, das von Dr. A. Radbruch im Verlag von J. C. B. Mohr, Tübingen, herauskam.