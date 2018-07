Ihre 600jährige Zugehörigkeit zur Eidgenossenschaft feiert die Stadt Zürich. Die Museen zeigen Ausstellungen mit Leihgaben aus West- und Ostdeutschland, darunter das Hauptwerk Hodlers, den „Auszug der Studenten 1813“, eine Leihgabe der Universität Jena.

Köln, Freiburg und München wurden als endgültiger Sitz der drei für Westdeutschland vorgesehenen UNESCO-Institute bestimmt. Nach der Erklärung des Generalsekretariats der UNESCO in Paris soll das sozial wissenschaftliche in Köln, das pädagogische in Freiburg und das Jugendfragen-Institut in München eingerichtet werden. Den Kuratorien der Institute werden jeweils sechs Deutsche, sieben Ausländer und ein Vertreter des Generaldirektors der UNESCO angehören.

Serge Koussevitzky, der berühmte Dirigent des Bostoner Sinfonieorchesters und ein Virtuose des Kontrabasses, ist im Alter von 77 Jahren gestorben. – Der Cellist Professor Alfred Saal erlag in Stuttgart einem schweren Herzleiden.

Zum Präsidenten der neugegründeten Europäischen Gesellschaft für Herzchirurgie wurde Professor René Leriche (Sorbonne, Paris) ernannt. Die Gesellschaft beschloß auf ihrer ersten Tagung in Turin, zum ständigen Sitz Strasburg zu wählen.

Großen Beifall errang die Kölner Oper mit einem Gastspiel von Mozarts „Don Juan“ im Pariser „Théâtre des Champs Elys&s“. Die Aufführung sei des Meisterwerks würdig gewesen, erklärte die französische Kritik.

Die Malerin Emmy Stalmann starb in Goslar Im Alter von 73 Jahren. Emmy Stalmann begründete 1904 die Kunstschule des Westens in Berlin. Der umfangreiche Briefwechsel, den die Malerin mit Hans von Bülow führte, fällt nach ihrem Willen an ein niedersächsisches Archiv.

Das Nachlaßwerk „Der Graf von Ratzeburg“ von Ernst Barlach, Wilhelm Eschmanns Schauspiel „Alkestis“ und Artur Honeggers einzige Operette „Die Abenteuer des Königs Pausolo“ wurden vom Landestheater Darmstadt zur Uraufführung in der kommenden Spielzeit erworben.