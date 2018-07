Von Christian E. Lewalter

Nicht von ungefähr ist der abendländische Roman in den letzten Jahrzehnten eine Aussageform der Theologie geworden. Er hat Kierkegaards monologische und Dostojewskijs dialogische Umkreisungen des religiösen Horizonts fortentwickelt und – bei Gide wie bei Thomas Mann, bei Hermann Hesse wie bei Hemingway – den auf seine Vereinzelung geworfenen, dem Absoluten nackt ausgesetzten Menschen zum Thema genommen. Katholische Erzähler gehen den Wegen der Gottverlassenen nach, und im Zentrum der Werke von Atheisten steht der Sucher nach dem verlorenen Paradies.

In vielen Titeln heutiger Romane finden sich daher Anspielungen auf Bibelworte, und so mag es auch geschehen, daß deutsche Übersetzer bei der Wahl eines prägnanten Titels das Theologische noch eigens unterstreichen. Der Satz des Korintherbriefs vom Pfahl (oder Dorn) im Fleisch, „der mir gegeben ist, auf daß ich mich nicht überhebe“, bietet sich dafür an. Zwei unter sich recht verschiedene Bücher können so in deutschen Ausgaben unter diesem Paulus-Zitat vorgelegt werden: Jean-Paul Sartres „La mort dans l’Ame“ als „Der Pfahl im Fleische“ (deutsch von Hans Georg Brenner, Rowohlt Verlag, Hamburg, 324 S., Leinen 12,50 DM) und George Barkers „The dead Seagull“ als „Der Dorn im Fleisch“ (deutsch von P. G. v. Beckerath und Friedrich Podszus, Suhrkamp Verlag, Berlin u. Frankfurt a. M., 150 S., Lernen 7,80 DM).

„Der Tod in der Seele“, jene Lähmung des Lebensgefühls, die mit der christlichen Todsünde der „Trägheit“ gemeint war, ist der Nullpunkt, von dem aus ein neuer Weg angetreten Verden muß – in den Fanatismus oder in den Selbstmord –, wenn nicht die Gnade dazwischentritt. Sartre weiß wohl kaum, wie nahe er theologischem Denken steht, wenn er in seinem Roman – dem dritten des Zyklus „Wege der Freiheit“ – diesen Lähmungszustand im Frankreich der Waffenstillstandstage 1940 beschreibt. Ein Mahlstrom saugt alle Erwartungen und Gewißheiten ein. Nichts ist wie es war. Jede Entscheidung ist ein Sprung ins Dunkle. Keiner weiß, was vom Feind – den „Fritzen“ – zu gewärtigen ist. Ja, ist er überhaupt noch der Feind?

Mathieu Delarue, der junge Philosophieprofessor, der bis dahin ohnmächtig nach Freiheit haschte, findet sie einen Augenblick vor der Kapitulation: im Blutrausch der verzweifelten Gegenwehr. „Er schoß. Er war rein, er war allmächtig, er war frei. Fünfzehn Minuten.“ So sehr im Irrationalen, gar im Nihilismus läßt Sartre den Impuls zur resistance wurzeln. Der rational, durch Aktionsprogramm und Disziplin Gebundene dagegen, der Kommunist Brunet, verliert schon in den ersten Wochen der Kriegsgefangenschaft die innere Sicherheit. Sein „Pfahl im Fleisch“, sein Versucher ist der unabhängige Kopf, der Kamerad, der ihm Fragen stellt, auf die er, außer Kontakt mit den letzten Parteiparolen, keine Antwort weiß. „Absoluter Stillstand. Alles stagniert...“

Ganz bewußt dagegen und mit bitterer Entschlossenheit greift der Engländer George Barker, dem Kreis um T. S. Eliot zugehörig, siebenunddreißig Jahre alt, auf gnostische Auffassungen von Erbsünde und Erlösung zurück. Ein junger Schriftsteller bricht die Ehe während der Schwangerschaft seiner Frau; bei der Geburt sterben Kind und Mutter. Den Kausalzusammenhang stiftet aber nicht, wie im christlichen Durchschnittsroman, die Untreue, sondern das, was auch die Ehe hält: die Sinnlichkeit. „Sinnliche Liebe ist Sünde, da sich Gott durch sie als überflüssig erwiesen hat.“ Leben zu zeugen, ist „Gotteslästerung“, und jedes Leiden die Sühne dafür.

So lehrten mystische Geheimsekten des Mittelalters. Barker trägt diese äußerste Zuspitzung nicht als Lehre vor, sondern kierkegaardisch verhüllt als ingrimmige poetische Konfession eines anderen (den er allerdings „G. B.“ nennt). Um den Leser zur Revision allzu geläufiger Ansichten über den Einklang von Liebe und Weltordnung aufzurufen, scheut er nicht vor Schocktherapie zurück. „Zum Gebot: Du sollst nicht töten! gehört untrennbar das Gebot: Du sollst nicht lieben!“ Der Wahrheitskern solch schroffer Formulierungen ist als Gleichnis zu fassen: in einer vorzeitig zur Vergebung neigenden Welt werde die „Würde des Unvergebbaren“ wiederhergestellt!