Die alte Burschenherrlichkeit scheint sich ins Gegenteil verkehrt zu haben: wenn heute von den Studenten die Rede ist, dann meist mir im Zusammenhang mit sorgenvollen Problemen, und sofort geht es um Begriffe wie Not, Ernst, Schwierigkeit. Daß die heutigen Studenten andere Sorgen haben, als Liedchen über Heidelberg zu trällern, ist allen klar. Daß dies jedoch kein Grund für sie sei, schon in ihrer Jugend zu tierisch ernsten alten Herren zu werden und am Leben zu verzweifeln, hat in diesen Tagen der Tübinger Theologe und Rektor der dortigen Universität, Professor Dr. Thielicke, in seiner Immatrikulationsrede klar ausgesprochen. Er tat dies auf jene erfrischende, aufgelockerte und unmißverständliche Weise, die seinen Ansprachen und Predigten oft genug Verbreitung über ganz Deutschland verschafft hat.

Ein armer Tropf sei – so sagte Professor Thielicke – wer dem Bannkreis seiner Studierlampe nicht entrinnen könne und über dem Lernen die Heiterkeit des Spiels und des Schwärmens verliere. Zum Erstaunen seiner Zuhörer rief er den jungen Leuten zu: „Unsere heutigen Studenten arbeiten zu viel. Darum wissen sie beim Examen so wenig!“

Dieses Kraftwort rief stürmischen Beifall hervor, und nicht weniger begeistert waren die Akademiker, als sie der temperamentvolle und geistvolle Rektor vor dem „DIN-Format des Normaljuristen, Normalphilologen, Normalchemikers“ warnte. Die Studenten sollten sich nicht zurechtstanzen lassen, sondern vor allen Dingen – Menschen bleiben.

Mit solcher praktischen Kathederweisheit dürfte unserer akademischen Jugend gedient sein und damit uns allen. P. Chr. B.