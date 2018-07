„Soest, gestern, heute und morgen“ so heißt eine Ausstellung, die den fortschreitenden Wiederaufbau der alten Westfalenstadt spiegeln soll. Sie wird am 17. Juni eröffnet und bis zum 8. Juli dauern. Anschließend finden die „Soester Heimattage“ vom 13. bis 15. Juli statt.

Die vom Obersalzberg zum 1835 Meter hohen Kehlstein führende Hochgebirgsstraße wird von der amerikanischen Besatzungsmacht wieder dem allgemeinen Verkehr freigegeben. Die Straße endet hinter einem 130 Meter langen Tunnel vor dem Fahrstuhl, der in das Vestibül des im Auftrage von Hitler erbauten Teehauses hineinführt. Das Teehaus soll in ein Berghotel umgewandelt werden.

Auf dem Strande werden die Gäste des Nordseebades St.-Peter-Ording wie schon in Norderney und anderen Seebädern in diesem Sommer segeln können. Da das Bad über einen besonders langen und glatten Badestrand verfügt, hat man mit hohen Segeln ausgestattete Strandwagen gebaut, die in schnellem Tempo über den Sand fahren.

Vom 15. bis zum 17. Juni findet in Bad Wiessee eine Pferdeleistungsschau und Olympiade-Vielseitigkeits-Vorprüfung statt. Der Verein der Pferdefreunde des Tegernseer Tales hat insgesamt 25 000 DM an Geld- und Ehrenpreisen ausgesetzt. Das Hauptereignis wird die „Military“ sein, die sich über drei Tage erstreckt.

Eine „Zone des Schweigens“ wurde im Nordseebad Büsum eingerichtet. Während am übrigen Strand Tanzmusik oder andere Musik von Lautsprechern übertragen wird, wird in dieser Zone das Ruhebedürfnis der Kurgäste berücksichtigt.