Über Ludwig Tiecks „Blaubart“ schwebt ein Unstern. Immermann hatte es an seinem Düsseldorfer Theater vor hundertzwanzig Jahren zum erstenmal damit gewagt. Es war eine höllenschöne Aufführung des verhexten, verzauberten Stückes, wie Grabbe schrieb. Aber vielleicht fühlten sich eben deswegen einige Mitglieder des Kuratoriums „durch diesen Angriff der Romantik im innersten Heiligtum ihrer Seele verletzt“, und sie verschwand nach der zweiten Wiederholung vom Spielplan. Fünfzig Jahre später hatte es bei einem Weimarer Versuch schon mit der Premiere sein Bewenden, und abermals fünfzig Jahre danach mußte Jürgen Fehling die Probenarbeit mit dem Stück am Berliner Schillertheater nach einem weithin hörbaren Krach mit dem Intendanten abbrechen. Heuer im Frühjahr nahm er sie am Residenztheater in München wieder auf. Aber Otto Wernicke verunglückte während des Einstudierens, und nun, bei der mit großer Spannung erwarteten Premiere, verunglückte Paul Dahlke, der an seiner Stelle den Blaubart übernommen hatte.

Ein Teil des Publikums nämlich verkannte von vornherein, daß auch dieser finster traurige Mann mit der schweren Zunge und den gehemmten Bewegungen eine Gestalt aus einem Märchen ist. Wassermänner, Hexenmeister, Menschenfresser und Bären, in denen ein verwunschner Prinz steckt, führen sich nun einmal anders auf und haben eine andere Redeweise als die Vordergrundmenschen des Alltags, und dieser Blaubart leidet nicht etwa an einem Defekt, sondern an einem Fluch. Aber das schien mißverstanden. Es äußerte sich in unterdrückter Fidelität, sobald er sich nur zeigte, Heinrich dem Achten aus Holbeins Bildnis nicht unähnlich mit den winzigen Augen in dem kalten Mondgesicht, und sich mit grausiger Einfalt als Bösewicht zu erkennen gab. Nach der Pause setzte es offenes Gelächter, und als er am Schluß auf das Dach seiner Burg gestiegen kam, um die liebliche Agnes umzubringen, deren Neugierde und Entsetzen Juana Maria Gorvin mit unvergeßlicher Eindringlichkeit gestaltete, wurde er mit erbitterten Zurufen bedacht. Ich verstand Schmiere, Schluß und Oberammergau. Sie bezogen sich längst nicht mehr auf den Blaubart allein. Als Jürgen Fehling auf der Bühne erschien, setzte es Pfiffe und Buh-Rufe. Den Darstellern, noch im Bann einer Aufführung, die sie über sich selbst hinausgetragen hatte, schien das freilich so wenig auszumachen wie ihrem Regisseur. Er erwiderte die schrillen Komplimente aus dem Rang mit einer Bewegung der Hand an die Stirn. Mit gutem Recht, denn durchgefallen sind an diesem großen Abend weder Tieck noch Fehling noch die von ihm zu einer abermals wahrhaft „höllenschönen“ Vorstellung geführten Schauspieler, sondern lediglich der mißverstehende und randalierende Teil des Publikums.

Schon der Kriegsrat der fehdelustigen Rittersmänner gleich zu Beginn, mit dem gespenstischen Auftritt des Narren, der wie aus einem Bild von Hieronymus Bosch herausgehüpft kam, machte offenbar, daß ein Theater von selten gewordener Art unserer wartete. Es wurde ein verzauberndes, dämonisches, wahrhaft poetisches Theater, in welchem, wie es in einem vollkommenen Kunstwerk sein soll, mit sanften oder herrischen Gewalten eine äußerste noch vorstellbare Entsprechung und Eindringlichkeit des Ausdruckes erreicht war. Man erinnerte sich sogleich der hilflosen Verlegenheiten, wenn sonst auf einer Bühne etwa Kriegsrat gehalten wurde, wie da die Mannen herumstanden und dramatisch nicht das Geringste geschah. Jetzt war es wie ein Sichballen und Abschwirren von aufgebrachten Insekten anzusehen. Es wirkte erregend und komisch zugleich, denn diese stachelbärtigen Angesichter und die dazu gehörigen Mannsgestelle und deren Ausstaffierung schien sich kein geringer als Gustave Doré selber ausgesonnen zu haben. Was für witzige und tiefsinnige Einfälle auch fortan, alle fünfzehn Bilder hindurch, Scherz mit Satire, Ironie und tieferer Bedeutung immerfort wechselnd, welche ausgelassene Heiterkeit in den parodierenden, welche Spannung und Gejagtheit in den tragischen Szenen, und wie holdselig umspielte der Mondenzauber der Romantik die lyrischen Partien des jugendlich gewagten, wunderlichen Spiels. Im Schlußbild allein drohte die unbefangene Kraßheit des Geschehens in eine nicht beabsichtigte Komik umzuschlagen. Hiei mag der große Zaubermeister Fehling mit seinem unbändigen Willen zum dramatischen Ausdruck um den letzten Preis die Gefahr der Erinnerung an Moritatenbilder zu gering angeschlagen oder die Grenze zwischen Parodie und Schauerballade nicht scharf genug innegehalten haben; und so ist das neue Residenztheater bei der eindrucksvollsten Aufführung seines bisherigen Bestehens zugleich auch zu seinem ersten ausführlichen Skandal gekommen. Stürmischer Gegenbeifall und endlose Hervorrufe bewiesen, daß die Mehrheit der Zuschauer die unübertreffliche gemeinschaftliche Leistung von Führung und Ensemble aus vollem Herzen zu bedanken wußte. In ihren Dank durfte sich Mark Lothar, der Schöpfer einer ihr ebenbürtigen Bühnenmusik, mit einbezogen fühlen. Paul Alverdes