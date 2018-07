Ausstellung der Pfälzischen Sezession

Die pfälzische impressionistische Malerei war eine vorwiegend autochthone Kunst. Aber wie schon in der frühen Kunst der Städte niemandem in den Sinn kam, „Heimatkunst“ zu pflegen, so drängt es auch heute die fortschrittlichen Kräfte der Rheinpfalz zu einer Aussprache mit der Welt draußen. Und so entzündet auch oft erst die Begegnung und Auseinandersetzung mit den anderen jene latenten eigenen künstlerischen Impulse. Denn (um mit A. Grisebach zu reden) nicht diejenigen haben die Kunst ihrer Heimat bereichert, die sich einkapselten, sondern die Meister, welche auf ihren Wanderfahrten die Prüfung des „Werde, was du bist“, bestanden. Mit ihren heutigen künstlerischen Vertretern wird die Rheinpfalz gleichsam zu einem Schmelztiegel, und die 1946 durch den temperamentvollen Anreger und Sammler Dr. W. Krannich gegründete Sezession umgreift auf diese Weise die ganze künstlerische -Situation des Südwestens. Eine Situation, welche, die durch Geburt oder Domizil im Südwesten beheimateten Maler und Bildhauer besonders deutlich machen. Gewiß tragen dabei viele ihrer Arbeiten noch die Fingerabdrücke großer Vorbilder, Einflüsse, die bisweilen noch unvergoren und ohne individuelle Abwandlung oder Verarbeitung, die Bastelarbeit und das Klappern der Scharniere verraten.

Einer der wirklich Schöpferischen, Eigenen und daher Einsamen ist Karl Kunz. Seine Werke, Höhepunkte der Ausstellung in Speyer, haben etwas Überrumpelndes in ihrer Bildexistenz; wobei die Monumentalität seiner Zeichnung auf den prädestinierten Wandmaler weist. Nach Beckmann dürfte dieser Meister zu den kräftigsten Figuren unserer Kunst zu rechnen sein – zu den nicht sehr zahlreichen Künstlern nämlich, die nicht das Schema einer Theorie malen, vielmehr tritt stets das innere Stichwort seiner Intentionen in Erscheinung. Könnte darum ein solcher Künstler nicht gerade unseren Jüngsten etwas zu sagen haben? Auch Edvard Frank, der Deutsch-Römer, der in einer Gelassenheit ohnegleichen einen ganz persönlichen Stil ausbildete, gehört zu den reinsten Erscheinungen unserer modernen Malerei. Und Werner Gilles: bedarf er noch einer Empfehlung? Das gleiche gilt für Fritz Winter, einen der Großen der „abstrakten“ Malerei: lebt in seinen durchscheinenden Gestaltungen nicht eine große Frömmigkeit? Seine Bilder wirken nicht dekorativ, sondern als etwas innerlich „Richtiges“, wie R. Probst von ihnen gesagt hat. Vortrefflich auch die neuen Holzschnitte von H. A. P. Grieshaber. Nicht weniger bedeutend jedoch eine Graphik wie „Halbfigur“ von Rudolf Scharpf, einem der versprechenden Talente des Nachwuchses. Neben diesem Modernismen behauptet sich aber durchaus auch die Malerei eines Hans Purrmann. Rolf Müller sabotiert neuerdings den Gegenstand völlig; sein Schaffen liegt heute zwischen gänzlicher Auflösung und neuem Aufbau. Von Curth Georg Becker ist ein Stilleben bemerkenswert, und Will Sohl überzeugt in seinen Illustrationen zu Melvilles „Moby Dick“.

Von den Plastikern zeigt die abgerundetste Leistung Fritz Schwarzbeck. Auch er geht unbeirrbar seinen Weg. Seine Skulpturen verraten die spezifische Körperdichtigkeit eines ausgeprägten, sensiblen plastischen Empfindens. Seine diesjährigen Arbeiten bezeugen eine Schaffensreife, wie sie uns in solcher Eindringlichkeit noch nie entgegengetreten ist. Kurt Lehmann ist ausgezeichnet vertreten mit den Türgriffen für das Hannoversche Opernhaus. Desgleichen vorzüglich die subtilen Zeichnungen von Emy Roeder und Hans Mettel. Die ursprüngliche plastische Begabung wie Gustav Seitz fasziniert mit dem Kopf einer „Chinesin“. Von Hermann Geibel kann vor allem die Bronze „Bäuerin mit Fohlen“ genannt werden. K. F. Ertel