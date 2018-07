Vor einiger Zeit ging bei der UNO ein ausführlicher Bericht verschiedener afrikanischer Stämme ein, die darum baten, die UNO möge einen Höchstpreis für ihre Frauen festsetzen: Alte, arrivierte Negerkapitalisten mit großem Viehbesitz hätten – so hieß es – die Preise für heiratsfähige schwarze Frauen so sehr in die Höhe getrieben, daß die jungen Männer nicht mehr in der Lage seien, zu heiraten. – Vielleicht würde es sich empfehlen, nicht nur im schwarzen Erdteil, sondern auch für die sogenannten zivilisierten Nationen einheitliche Kurse für Handelsgeschäfte mit menschlichen Objekten festzusetzen, auf die Dauer ergeben sich sonst zu große Divergenzen.

Die Regierung von Malaya hat den Tarif der Kopfprämien für lebende und tote Führer der kommunistischen Partei erhöht. Jeder Zivilist, der ein Mitglied des Politbüros liefert, erhält 65 000 malayische Dollar, das sind über 7000 Pfund Sterling. Für tote und weniger wichtige Parteileiter ermäßigt sich der Tarif. Dagegen beträgt die Prämie für den Generalsekretär der Partei im lebenden Zustand 80 000 und tot 60 000 Dollar. Offenbar hat die Hausse der Gummipreise auch diesen Tarif gesteigert.

Die russischen Emigranten, die 1918 aus Rußland geflohen waren, haben Jahre gebraucht, um, sofern sie im Westen wieder zu Vermögen gekommen waren, ihre in der Sowjetunion verbliebenen Familienmitglieder freizukaufen. Auch da gab es gewisse Preis-Usancen; Pfarrer waren am billigsten. – Etwas später hat dann die SS einen, schwunghaften Menschenhandel eröffnet, vor allem mit deutschen und ungarischen Juden, die gegen hohe Devisenbeträge „ausgeführt“ wurden.

Den absoluten Rekordpreis aber erzielte der amerikanische Geschäftsmann Robert Vogeler. Die USA kaufte ihn den Ungarn ab Und offerierte dabei folgende Gegenleistungen: die Wiedereröffnung der ungarischen Konsulate in Amerika, die Wiederzulassung des privaten amerikanischen Reiseverkehrs nach Ungarn, die Einstellung der Sendungen der „Stimme Amerikas über die Münchener Welle und schließlich noch die Rückerstattung aller ungarischen Vermögenswerte, die sich in der amerikanischen Besatzungszone Deutschlands befinden. Angeregt durch den letzten Passus dieses Kaufvertrages, sind nun auch die Engländer auf den Gedanken gekommen, ihren Staatsbürger Edgar Sanders, der zusammen mit Vogeler in Ungarn verurteilt worden war, zurückzuerwerben. Die ungarischen Vermögenswerte in der britischen Zone Deutschlands sind der Preis, den die Briten bieten...

