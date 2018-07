Es war fast dunkel, als ich bei dem Soldatenheim ankam. „Das Übernachten kostet eine Mark“, sagte der Vorsteher. „Wenn du die nicht hast, mußt du zuerst ins Rathaus.“

Ich hatte sie noch. Durch einen dunklen Korridor ging ich auf den Hof, der mit Steinfliesen belegt war. Auf hölzernen Bänken standen Blechschüsseln, daneben waren ein Wasserhahn und ein Ausguß. Während ich mich wusch, drang Tanzmusik aus dem Gastzimmer und lautes Lachen der Mädchen und fremden Soldaten.

Im Schlafraum lagen die meisten Männer schon auf ihren Bettstellen. Das Fenster war offen, und man hörte das Plätschern eines Brunnens vor dem Hause.

Im Zimmer daneben stand ein einzelner Tisch, an dem eine junge Frau saß. Sie hatte eine Schüssel mit Suppe vor sich. Ich setzte mich an den Tisch und wartete. Sie legte den Löffel hin und sah mich an.

„Wenn du was zu essen willst, mußt du in der Küche fragen“, sagte sie.

Vor dem eisernen Herd in der Küche stand eine mürrische Frau und rührte in einem Topf. „Guten Abend“, sagte ich. „Essen ist alle“, sagte die Frau. „Vielleicht ist noch Suppe da“, sagte ich, „ich bezahle“. Sie schwieg eine Weile, dann sagte sie: „Suppe ist noch da.“

Ich ging mit dem Teller ins Zimmer zurück und setzte mich wieder. Die Musik klang leise und gepreßt aus dem Saal, wie aus großer Ferne. Nur wenn die Mädchen mit den Soldaten auf den dunklen Hof gingen, hörte man die schrillen, heiseren Saiten des abgespielten Musikapparates.