Die letzte Phase des Krieges hatte Ungarn unter den Donaustaaten besonders schwer getroffen und der Wirtschaft des Landes erhebliche Schäden zugefügt. Dennoch hat sich das Land seit 1946, als es nach einem Inflationsrekord eine Währungsreform durchführte, wirtschaftlich in einem bemerkenswert schnellen Tempo zu erholen vermocht. Einmal war dies auf den wiedergewonnenen Anschluß an den Weltmarkt zurückzuführen, zum anderen aber auf die nach Kriegsende wiederholt gewährten USA-Anleihen und die UNNRA-Hilfe. Diese wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung ist bis zum Herbst 1948 stetig fortgeschritten. Damals hatte Ungarns Wirtschaft ihren Höchststand nach dem Krieg erreicht, der ausnahmslos an das Vorkriegsniveau grenzte. Bei einigen Produktionszweigen betrug das jährliche Aufkommen sogar um 30 v. H. mehr als in den Vorkriegsjahren 1937/38.

In der Folgezeit wurde diese Tendenz aber deutlich unterbrochen, und die unverkennbaren Merkmale einer wirtschaftlichen Stagnation traten immer mehr zutage. Lag der Produktionswert der Gesamtindustrie im Oktober 1948 mit 154 v. H. im Vergleich zu 100 am Anfang des Jahres am höchsten, so ist 1949 lediglich der der Maiproduktion zugrunde gelegte Wert diesem nahegekommen, wobei noch zu berücksichtigen galt, daß die Preise in der Zwischenzeit teilweise merklich angezogen hatten. – Gleichfalls im Oktober 1948 zeigte der Produktionsindex der Kohleförderung mit etwa 40 v. H. über dem Stand von 1937/38 die Spitze, die im Laufe des Jahres 1949 durchschnittlich auf den Vorkriegsstand abfiel. Im übrigen war in diesem Jahr eine anhaltende Fluktuation der industriellen Erzeugung zu verzeichnen, die in einem Fall sogar einen Rückgang um 25 v. H. aufwies. Das gesamte Jahr 1950 brachte darin keine wesentliche Besserung, wenn man aus dem Rechenschaftsbericht des ungarischen Wirtschaftsministers Gero erfährt, daß die Werkzeugmaschinenproduktion in dieser Zeit um 13 v. H. gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen ist. Auch in der Schwerindustrie ist ein geringer Produktionsrückgang im Vergleich zu 1949 festzustellen. Diese Tatsache gewinnt an Bedeutung, wenn man bedenkt, daß der 1950 angelaufene Fünfjahresplan doch eine allgemeine Produktionssteigerung bezweckt. Ein weiterer Beleg für die 1948 abgebrochene Prosperität ist der Rückgang des Anteils der Industrie an der Gesamtausfuhr Ungarns, der von 70 v. H. im Jahre 1948 auf 55 v. H. in 1949 gesunken ist.

Es ist offensichtlich kein Zufall, daß Ungarns wirtschaftlicher Aufstieg gerade etwa um die Mitte des Jahres 1948 seinen Höhepunkt erreicht hat und seitdem eine Stagnation mit gelegentlichen Rückfällen eingetreten ist: dieser Zeitpunkt fällt mit der auf sowjetischen Druck erfolgten Ablehnung der Teilnahme am Marshall-Plan und der dadurch bedingten systematischen Abschnürung vom Westen zusammen, die Ungarns Wirtschaft erneut vor eine harte Probe stellten, nachdem sie eben durch den Prozeß der Sozialisierung gegangen war. Der Ausfall bislang gewährter Unterstützungen sowie die Absage an den Marshall-Plan konnten durch die einseitige wirtschaftliche Umstellung im Sinne des „Molotow-Plans“ keineswegs wettgemacht werden, obwohl die UdSSR energisch den Ausbau der Handelsbeziehungen zu Ungarn betreibt, was daraus hervorgeht, daß sie 1949 ihre Ausfuhr nach Ungarn im Verhältnis zu 1948 um 170 v. H. und die Einfuhr von Ungarn sogar um 220 v. H. erhöht hat. Dennoch ist ihr Anteil mit 22 v. H. an Ungarns Gesamteinfuhr und mit 20 v. H. an seiner Ausfuhr immer noch gering. Die UdSSR kann anscheinend keinen ausreichenden Ersatz für die abgebauten Beziehungen mit dem Westen bieten. Infolge des Ausbruchs Titos aus dem kominformtreuen Lager hat Ungarn obendrein noch seinen naturgegebenen Handelspartner im Donauraum verloren, dem eine entscheidende Rolle in der Wirtschaftspolitik der ersten Nachkriegsjahre zugewiesen worden war. So wurde nun der sorgfältig vorbereitete Plan einer jugoslawisch-ungarischen Zusammenarbeit in der Aluminiumerzeugung hinfällig. Da sich die ungarische Wirtschaft bereits weitgehend auf die Durchführung dieses Vorhabens eingestellt hatte, das infolge „höherer Gewalt“ ausfiel, ist ein wirtschaftlicher Leerlauf entstanden, der zu einem nicht geringen Teil für die derzeitige Stagnation mitverantwortlich ist. Z. Sch.