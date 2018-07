H. L. Triest, im Juni

Kürzlich ist aus dem Hafen von Triest das erste große Nachkriegspassagierschiff ausgelaufen, das auf einer Triester Werft gebaut worden ist. Es war das 13 000 -BRT-Motorschiff „Australia“ des Lloyd Triestino, das Auswanderer von Genua nach Australien bringen wird. Mit 18 Knoten ist es das schnellste Schiff, das zwischen einem italienischen Hafen und Australien verkehrt.

Die Übersiedlung dieses Schiffes von Triest nach Genua hat in Triester Wirtschaftskreisen wieder einmal die Debatten um die Zukunft des Hafens und auch um die politische Zukunft des Freistaates aufleben lassen. Optimistische Triester hatten gehofft, die „Australia“ würde von Triest aus verkehren. Aber selbst der „Lloyd Triestino“, der wohl eine der stärksten Stützen der Triester Wirtschaft darstellt, konnte sich nicht entschließen, Triest das Schiff zu belassen: Triest liegt für Italien – italienische Auswanderer sollen vor allem befördert werden – ein wenig „abseits“. Anders ist es natürlich mit Genua, das zwei Bahnstunden von der Metropole des Nordens, Mailand, entfernt ist und dessen Schiffe „im Vorüberfahren“ nach dem Süden auch im großen Hafen Süditaliens, in Neapel, anlegen können.

Triest aber hat sein Hinterland im wesentlichen in Österreich. Mehr als 70 v. H. der in Triest im Vorjahr umgeschlagenen Güter kamen aus Österreich oder gingen nach dort. Aber der österreichische Transit ist rückläufig, und dies erfüllt Triest. mit Besorgnissen.

Maßgebend für den Rückgang sind drei Umstände: Erstens die geringe Schiffsfrequenz im Hafen, insbesondere was die Kurse nach amerikanischen Häfen betrifft; zweitens die nur teilweise modernen Verladeeinrichtungen; drittens die schlechte Bahnverbindung mit Österreich. Alle drei Fakten führen dazu, daß die österreichischen Exporteure immer mehr nach den Nordseehäfen abwandern. Über Hamburg, Bremen und Rotterdam kann dank der stärkeren Frequentierung dieser Häfen prompter ausgeliefert werden. In allen drei Häfen wird rascher und verläßlicher (damit auch billiger) verladen als in Triest. Der Spediteur erspart Waggonstand und Lagergelder, schließlich befindet sich die Schiffs-Bahn-Verbindung (Donau bis Regensburg) im ständigen Ausbau, und die Deutsche Bundesbahn räumt besonders günstige Tarife ein.

Die Modernisierung der Hafenanlagen von Triest ist in einem langfristigen Programm, für das ERP-Hilfe zur Verfügung steht, vorgesehen und -teilweise in Durchführung begriffen. Jetzt studiert man aber auch die Möglichkeiten einer verbesserten Bahnverbindung mit Österreich. Die einzige Verbindung, die durch die Grenzziehungen nach dem ersten und zweiten Weltkrieg nicht mehrfach durchschnitten wurde, ist die von Villach über Tarvis und Udine nach Triest. 70 v. H. von etwa 2 Mill. t Gütern, die von und nach Österreich gehen, werden über diese Bahnlinie geführt. Der größte Teil der Strecke aber ist eingleisig, außerdem sind beträchtliche Steigungen zu überwinden, die die Länge der Züge beschränken und zusätzliche Lokomotiven erforderlich machen. Nun besteht ein Projekt, das Kanaltal durch den Bau eines zwölf Kilometer langen Tunnels von Pontebba ins österreichische Gailtal auszusparen, außerdem die ganze Strecke zweigleisig zu bauen; Kostenaufwand etwa 1,5 Mrd. Schilling.

Ob Triest und Österreich je dieses Geld aufbringen werden? Die italienische Hilfe ist in diesen Dingen immer ein wenig fragwürdig, denn das italienische Kapital ist eng mit den Interessen Genuas und Venedigs verknüpft, der beiden Nordhäfen, die in Italien die gefährlichen Konkurrenten Triests sind.