Von Hans Abich

Es wird beständig geäußert, unsere Filmkrise sei durch bloßen Mangel hervorgerufen, Dieser Mangel ist unleugbar. Es ist aber nicht nur ein materieller, sondern auch ein geistiger und personeller Mangel, Zunächst ist es ein Mangel an Konzentration. Die Alliierten haben uns auf dem Filmgebiet mit einer Hartnäckigkeit, die kaufmännischen Blick verrät, Zersplitterung verordnet. Dadurch ist planvolles Arbeiten in der Filmindustrie fast unmöglich gemacht. Und als Ergebnis alles dessen ist eine Unrentabilität in unserer Filmwirtschaft eingetreten, die nur noch von außerordentlichen Einzelerfolgen überwunden wird.

Trotzdem will niemand die Kinos missen oder abschaffen. Die wenigsten aber haben begreiflicherweise Neigung, sich von der Filmproduktion vorhalten zu lassen, woran es überall fehle: am Geld, das nur langwierig und zu unerquicklichen Zinssätzen beschaffbar ist; an Stoffen, die, soweit wir die „guten“ meinen, erschreckend rar sind; an den Regisseuren, von denen nur wenige bisher nicht enttäuscht hätten; am Publikum auch, das den guten Film nicht im Stich ließe; schließlich an dem, was wir im Staate eine Kulturpolitik nennen möchten, die heute schuldig-unschuldig zum Angstressort der einzelnen Länder geworden ist.

Welche Besserung könnte und müßte am ehesten eingreifen? Sie sollte gewiß vom Drehbuch her kommen. Aber daran liegt es gerade, daß die Filmproduktion, wie es aussieht, das Drehbuch als entscheidende Grundlage ihrer Arbeit nicht einmal erkannt und anerkannt hat. Hinzu kommt die Flucht vor dem wirklichen Thema, bei der wir sie immer wieder ertappen. Am meisten verstimmt jedoch die Vortäuschung höherer Absichten, mit denen uns die harmlosesten Streifen in den letzten fünf Jahren immer wieder gekommen sind.

Man wird den Zustand unserer Filmwirtschaft nicht werten können ohne einen Blick auf die verlästerten „Filmemacher“. Vor ihrer vielfach nachgewiesenen Leistung ist jeglicher Respekt am Platze. Ebenso angebracht ist indessen die Respektlosigkeit gegenüber den Eitelkeiten in dieser Branche. Wir begegnen unter den Produzenten den schlimmen Vereinfachern im Geistigen. Die Verleiher, deren Ratlosigkeit, welche Filme beim Publikum wirklich Erfolg haben, sich in letzter Zeit oft bloßgestellt hat, bleiben trotzdem bei ihrer Geste der absolut Konjunkturkundigen, Unter den Kinobesitzern aber finden sich unerträgliche Marktschreier der Gefühle, die man dem Publikum belassen und nicht plakatieren sollte.

Seit 1945 umwarb unser Film eine Position nach der anderen: die Alliierten, die Lizenzen geben sollten; die Banken, die sich an das gute Filmgeschäft von ehedem erinnern mochten; die Kritiker, von denen Gnade vor Recht erwartet wurde; die Kirchen, die zuweilen die Absicht merkten und vorsichtig reagierten; den Staat, der noch am ehesten Grund hatte, die aktiven Möglichkeiten in ökonomischer wie ethischer Hinsicht wahrzunehmen; die Filmklubs, die das gute Publikum schaffen und wiederum nicht zu lebhafte kritische Diskussionen entfalten sollten; die Dichter, die in anderen Ländern schon längst neben der Kamera standen; das Publikum schließlich, das ebenso wohlmeinend, das Kino verlassen sollte, wie es gekommen war.

Was aber forderte der Film von sich selbst, was wußte er von seinen eigenen Möglichkeiten und Grenzen?