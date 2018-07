Zwei Chorwerke, die letzthin in Hamburg zu Gehör kamen, stellten im Zeitraum weniger Tage zwei geistige und stilistische Welten der Musik nebeneinander, die beide entscheidenden Anteil an den Auseinandersetzungen unserer Gegenwart umdie musikschöpferischeri" Möglichkeiten der Zukunft haben. Was die beiden Werke auf die Ebene der Vergkichbarkeit bringt, ist — neben dem gemeinsamen Rage der Meisterschaft — der tiefe Ernst des beiderseitigen Bekenntnisses, die unbedingte Ehrlichkeit der Aussage. Der Hamburger Lehrer Gesangverein erinnerte an den zweiten Todestag Hans Pfitzners mit einer Aufführung der abendfüllenden Eichendorff Kantate "Von deutscher Seele". Einet Aufführung, deren Vollendetheit ihren Ursprung in der fühlbaren Begeisterung des Dirigenten Wilhelm Brückner Rüggeberg hatte dem als Ausführende neben; dem Chor das Große Orchester des NWDR und die Solisten Clara "Ebers, Ludmilla Schirmar, Helmut Melchert und Sigmund Roth ihre beträchtlichen künstlerischen Kräfte liehen. Das vielschichtige, auch in seiner formalen Konzeption völlig eigenartige Werk erwies dabei von neuem seine Dauergültigkeit auf Grund sowohl seiner zeitlosen romantischen Symbolik, seiner Eingebungsstärke, der unverwechselbaren Eindringlichkeit der Pfitznerschen Tonspradie überhaupt wie seiner festen Position als Bindeglied zwischen gemehrtem Erbe und vorweggenommenem Neugut der musikalischen Substanz. Die Temperatur des Beifalls bewies die Tiefe und Frische des Eindrucks.

Im Zyklus "Das neue Werk" brachte der NWDR Arnold Schönbergs Kantate für Sprechstimme, Männerchor und Orchester "Ein Überlebender von Warschau" (1947). Das Bezeichnende und Lehrreiche an dieser knappen Komposition ist die Tatsache, daß hier unter dem Drange eines leidenschaftlich erlebten menschlichen Anliegens das theoretische "System" des Werkschöpfers völlig hinter der Glut der Empfindung verschwindet, so daß die Zwölftoatechnik mit einem Male ihre dogmatische Trockenheil; einbüßt und unter dem Anhauch eines zweifellos auch gewissermaßen romantischen Gedankens die Geburt einer überzeugenden lebendigen Architektur zuläßt. Das Echo der Wiedergabe durch Hans Werner Fiedler als Sprecher, den von Otto Franze einstudierten Chor des NWDR und das Hamburger Rundfunkorchester, geleitet von Hermann Spitz, war so stark, daß eine Wiederholung gegeben werden mußte "A tb,