Die Fritz Werner AG, Berlin, konnte seit Kriegsende ihre Gesamtbelegschaft ständig vergrößern, insbesondere stieg die Anzahl der Mitarbeiter seit 1950 um nahezu das Doppelte. Das gleiche gilt für die Ausbildung von Nachwuchskräften, die ebenfalls seit 1950 in besonders großem Maße erweitert wurde.

Einen Reingewinn von 3,41 Mill. DM erzielte die Rudolph Karstadt AG. im Geschäftsjahr 1950, der sich um den Gewinnvortrag auf 1949 in Höhe von 0,5 Mill. DM auf 3,92 Mill. DM erhöht. Die HV. hat die Ausschüttung einer Dividende von 5 v. H. auf das AK von 60 Mill. DM beschlossen. Der Rest von 0,92 Mill. DM wird auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die festangestellten Mitarbeiter sollen die gleiche Summe erhalten, die an die Aktionäre über eine Dividende von 4 v. H. hinaus ausgeschüttet wird. In der Bilanz kommen die gegen 1949 um nahezu 55 v. H. erhöhten Einzelhandelsumsätze zum Ausdruck, Karstadt verfügt heute über 47 Kaufhiuser, 5 Einkaufhäuser und 4 Einkaufbüros.

Aus den Geschäftsberichten vom 1. Juli 1947 bis 30. Juni 1950 ergibt sich bei der Elektrische Licht- und Kraftanlagen AG., Köln, eine Umstellung des AK von 50 Mill. RM im Verhältnis 10:4 auf 20 Mill. DM. Per 30. Juni 1950 wird ein Gewinn von 101 000 DM ausgewiesen, der sich um den Verlustvortrag aus 1948/49 um 96 000 DM ermäßigt.

Als eine der ersten Versicherungsgesellschaften legte die „Alte Leipziger“, Bad Gandersheim, den Bericht für die Geschäftsjahre 1945 bis 1948 und ihren RM-Abschluß vor. Die RM-Schlußbilanz schließt mit 549 Mill. RM. Anläßlich der Hauptversammlung berichtete der Vorstand, daß die Gesellschaft mit 320 Mill. DM Bestand zu den großen Lebensversicherern zählt. Der Neuzugang liegt 1951 um 50 v. H. höher als in den entsprechenden Vorjahresmonaten. Nach Möglichkeit will die Gesellschaft bald mit einer Überschußverteilung an die Versicherten beginnen. Sie steht in Arbeitsgemeinschaft mit der Leipziger Feuer-Versicherungs-Anstalt in Bonn. Gegen die Hinauszögerung des Gesetzes zur Aufbesserung der privaten Renten wurde in einem Telegramm an den Bundespräsidenten protestiert. Neue Aufsichtsratmitglieder wurden: Minister a. D. Dr. Hilpert, Frankfurt/Main, A. von Rosenberg-Gruszczynski, Lüneburg und Dir. H. Wolff, Bonn. Neue Mitglieder-Vertreter sind: Bankdir. Matthiensen, Frankfurt/Main; Max Planck – Gesellschaft, Göttingen; Dir. Schmekel, Wuppertal; Kommerzienrat Vordemfelde, Aschaffenburg, und Prof. Dr. Weißer, Düsseldorf.