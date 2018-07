Inhalt Seite 1 — Berufswahl und Temperament Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Tätigkeit soll dem Ausübenden liegen

Der Übergang unserer Jugend von der Schule in das berufliche Leben vollzieht sich mit Ausnahme der Berufe, die eine Fach- und Hochschulausbildung zur Voraussetzung haben, in einem Lebensalter, wo die Persönlichkeit des jungen Menschen noch völlig unausgeprägt ist. In seiner Vorstellungswelt ist nur selten ein echter Bezug zu der Arbeit im erwählten Beruf vorhanden, es sei denn, daß sich die Kinder aus eigenem Erlebnis in der Familie Kenntnisse über die Tätigkeitsgebiete erwerben konnten, oft auch deshalb, weil sie selbst schon mit zugreifen mußten.

Für die Wahl des Berufes sind bei den Jungen oft Vorstellungen ausschlaggebend, die dem Bedürfnis, etwas zu erleben, also der Abenteuerlust, entspringen. Berufe, wie die des Kraftfahrzeug-Handwerks und die seemännischen Laufbahnen, eine Tätigkeit bei der Feuerwehr oder der Polizei verbinden sich mit solchen vom Gefühl her bestimmten Vorstellungen. Hinzu kommt noch, daß den 13- bis 15jährigen Jungen erstmalig feinere technische Zusammenhänge näher bewußt werden, die sie freudig aufgreifen und ihren Berufswunsch oft stark von diesem Interesse am Technisch-Funktionalen her bestimmen.

Bei den Mädchen beeinflußt die Freude am Schmückenden und am Umgang mit Stoffen und Farben den Wunsch nach den Berufen der Putzmacherin oder der Damenschneiderin. Die im Spiel oft geübte und auch sonst vertraute Tätigkeit des Verkaufens und Einpackens ruft häufig den Wunsch nach der Arbeit der Verkäuferin wach, während das Umsorgen und Helfen die Wahl der fürsorgerischen und pflegerischen Berufe bestimmt.

Die Vorstellungswelt unserer Jugend ergänzt sich auf dem Lande besonders in den handwerklichen Berufen durch das tägliche Miterleben und den persönlichen nachbarlichen Kontakt zu den Handwerkern. Weit ungünstiger ist die Situation für die Großstadtjugend. Sie sieht und benutzt nur fertige Erzeugnisse, ohne Kenntnis darüber zu besitzen, wie sie entstehen. Die Warenherstellung hat sich in den Städten von der Öffentlichkeit nahezu völlig abgeschirmt. Selbst die Berufe der nächsten Verwandten bleiben den Kindern fremd Hier ist ist dringend notwendig, daß die Schule einspringt und die Berufskunde als allgemeines Lehrfach aufnimmt, um den Schulabgängern ein lebendigeres Bild als bisher über die beruflichen Tätigkeiten zu geben. Die Berufsberatungsstellen der Arbeitsämter haben hier die wichtige – Aufgabe, Schulentlassene und ihre Eltern zu beraten, ihnen die Anforderungen der Berufe im einzelnen darzustellen und Berufswunsch und Begabung miteinander abzustimmen.

Es ist für die Wahl des Berufes nicht nur entscheidend, ob Mindestanforderungen in körperlicher und geistiger Beziehung erfüllt werden, ebenso wichtig ist es, ob die berufliche Tätigkeit dem Ausübenden auch wesensmäßig liegt. Das ist eine Frage des Temperaments und des Charakters, und gerade diese Seite wird oft von den Eltern und den Ausbildungsformen unterschätzt. Die Praxis zeigt immer wieder, daß überhöhte Anforderungen an den Lehrling wie auch seine zu geringe Auslastung während der Lehre das Ausbildungsziel ernsthaft gefährden können. Oft kann man beobachten, daß einzelne Firmen und ganze Berufsverbände sehr hohe Anforderungen bei der Auswahl ihrer Lehrlinge stellen, die durch die tatsächlich auszuübende Arbeit nachher in keiner Weise gerechtfertigt sind. Der Begriff der sogenannten mittleren Reife oder Bestimmungen, die grundsätzlich den Abgang aus der obersten Klasse der Volksschule fordern, können oft verhängnisvolle Maßstäbe für die Auswahl sein. Der Erfolg solcher überspitzten Auslese ist nachwuchspolitisch oft negativ. Die überdurchschnittlich begabten Lehrlinge fühlen sich bei der Verrichtung relativ einfacher Arbeitsvorgänge nicht ausgelastet, ihr Interesse an den beruflichen Aufgaben erlahmt deshalb leicht und wendet sich den in der Freizeit zu pflegenden Steckenpferden zu. Es bleibt dann gar nicht aus, daß die Arbeitsweise flüchtig wird und der Lehrling nach zunächst guter Anlaufzeit sogar völlig versagen kann.

Bedarf regelt Nachwuchswünsche