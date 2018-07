Traurig ist die Welt des kleinen Mädchens Eleonore, das morgen zur Schule gehen soll. Traurig und töricht ist die Welt der erwachsenen Eltern, der sehr schönen und kühlen Mutter und des Vaters, eines hilflosen Mannes mit gutem Herzen. Und traurige Müdigkeit liegt an jenem Sonntag über Wien, damals, als es noch Hauptstadt der Donaumonarchie war –: an jenem Sonntag, der der letzte Sonntag des Kindes Eleonora ist und einer der letzten Sonntage der alten Zeit. Zwischen den bunten Sonnenschirmen der Damen, in den Pausen der nichtigen Gespräche, hinter den Häuserwänden – überall lauert der Verfall und verbreitet um sich eine Stimmung nervöser Gereiztheit, durchsetzt von dem apathischen Wissen: bald ist alles vorbei.

Durch diese Welt geht das Mädchen Eleonora und möchte heim: „Heimweh nach gestern“ heißt die Erzählung der in London lebenden deutschen Schriftstellerin Joe Lederer (im Universitas Verlag, Berlin, 95 S., 4,80 DM). Und das Gestern ist ein Forsthaus auf Lande in einem Ort namens Steinklamm, das Heimweh hat Eleonora, die dort ihre ersten Lebensjahre verbracht hat. Aber weil die Erwachsenen kein Gestern haben, wollen sie es dem Kind auch wegnehmen. Eleonora soll in die Schule, alle Kinder müssen in die Schule. Und als das Mädchen auf einer Jagdausstellung das künstliche Panorama von Steinklamm erblickt und über das Geländer in dieses Scheingestern springt, bricht es das Bein. Es führt kein Weg zurück.

Joe Lederer hat diese Erzählung mit einer kaum ertragbaren Knappheit geschrieben. Das Maß ihrer Sprache wird zu einem Schrei gegen alles Leid, das Menschen sich täglich antun, weil der Raum, in dem sie einander verstehen, zu klein ist, als daß sie sich darin glücklich machen könnten. Paul Hühnerfeld