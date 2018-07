Inhalt Seite 1 — Der Mensch nach dem Tode Gottes Seite 2 Auf einer Seite lesen

Aus einem Interview, das Jean-Paul Sartre kurz vor der Uraufführung seines Theaterstückes „Le Diable et la Bon Dien“ Prof. Jean Guiton gab, teilen wir die wichtigsten Sätze mit.

„Warum haben Sie die Zeit des Bauernkrieges für Ihr neues Bühnenwerk ausgesucht“?

Mich hat die Tatsache interessiert, daß die religiöse Ideologie während der Reformation bei allen reformatorischen Sekten mit sozialen. Forderungen verbunden war, und ich glaube, daß die reformatorische These (der man bei fast allen Gegnern Luthers ebenso begegnet wie bei Luther selbst), derzufolge jedermann ein Prophet sei, viel aufschlußreicher ist als die These der französischen Revolution, wonach alle Menschen von Geburt gleichberechtigt seien. Diese These des unbedingten Wertes, den jeder Mensch für alle anderen besitzt, ließ mich die Reformation und vor allem die bäuerlichen Propheten jener Zeit wählen.

„Sie haben also auf dem Hintergrund der Reformation die Problematik des Daseins Gottes so dargelegt, wie sie sich uns heute zeigt?“

Ja. Vor einigen Tagen begegnete ich einem katholischen Priester, der wegen mancherlei und vor allem wegen der letzten Enzyklika beunruhigt war. Was er mir sagte, hätte ohne weiteres auf einen reformatorischen Sektierer gepaßt: ‚Wenn jeder Mensch ein Prophet ist, gibt es keinen Gott‘. Die heutige Problematik der menschlichen Freiheit gibt uns. Anlaß, unsere Beziehung zu Gott unter dem gleichen Gesichtspunkt zu überprüfen wie während der Reformation.

„Gibt es aber denn nicht heute einen Humanismus, der die Transzendenz ausschließt und die menschliche Existenz auf der Ebene des Menschen selbst aufrichtet?“

Gerade diejenigen, die sich heute auf den Humanismus berufen, glauben meiner Ansicht nach noch an eine Transzendenz. Jedenfalls bemühen sie sich, den Menschen von außenher zu betrachten. In Wirklichkeit aber kann der Mensch nicht aus sich heraus, weiß nicht, was er selbst ist und kann nicht durch von außen her auferlegte Gesetze oder bestimmte Gesichtspunkte geleitet werden. Was er ist, bestimmt der Mensch selbst – bis zu einem gewissen Grade sogar blindlings