Das Wort „Unsere Jugend ist unsere Zukunft“ ist in der Vergangenheit häufig mißbraucht worden. In ihm liegt aber so viel Wahrheit, daß eine jegliche Organisation, sei es im staatlichen, privaten Leben oder in der Wirtschaft, sich mit ihm befassen sollte. Wenn im nachfolgenden kurz einige Gedanken über die Betreuung des Nachwuchses zum Ausdruck gebracht werden, so sei vorweg bemerkt, daß es sich eben nur um einige Gedanken oder Hinweise, die hier und da bereits erprobt oder verwirklicht sind, handeln kann; ein allgemeines Rezept läßt sich gerade für diese Frage nicht finden. Vor allem wird auch jeder davon überzeugt sein, daß seine eigene Methode, sich um den Nachwuchs zu kümmern, als jahrelang angewandtes Rezept kaum durch neue Auffassungen einer diesen Dingen viel aufgeschlosseneren Gegenwart verbessert werden könnte. Häufig erscheinen zwar alle diese Dinge selbstverständlich und man horcht auf, wenn ihre Durchführung im eigenen Bereich bezweifelt wird, aber in der Praxis des Alltags unterbleiben die besten Absichten oft wegen momentaner, vordringlich erscheinender Anforderungen.

Beginnt ein junger Mensch sein Berufsleben, so kommt er mit irgendwelchen Vorstellungen über seine Zukunft, über die Beschäftigung, die sein Leben ausfüllen soll, in den Betrieb oder in die Gemeinschaft schlechthin hinein. Die Mehrzahl der Menschen schätzt von Natur aus die größere Gemeinschaft und lehnt sich gern an. Der Umgang mit gleichdenkenden und gleichfühlenden Arbeitskollegen ist angenehm; wenige Einzelgänger bilden die Ausnahme. Es ist nun sinngemäß, alles das zu tun, was den jungen Menschen in seiner inneren Einstellung unterstützt und fördert und ihm andererseits hemmende Momente aus dem Weg räumt.

In erster Linie erscheint es daher wichtig, die Nachwuchskraft in das Gemeinschaftsleben des betreffenden Betriebes einzuführen. Der Neuling muß die Aufgabe, den Sinn und die Zusammensetzung seines Unternehmens kennenlernen; er muß im gleichen Atemzuge stolz auf die Bedeutung seiner, wenn auch zunächst nur geringen Position wie auf „seinen“ Betrieb blicken können. Das „Wir“, das Gemeinschaftsgefühl, der „team spirit“, muß ihm von Anfang an durch klare Beispiele seiner Arbeitskollegen, seiner Vorgesetzten und an gewissen sozialen Einrichtungen vor Augen geführt werden. Man nehme sich die Zeit, den jungen Menschen persönlich einzuführen, ihn möglichst in einer Gruppe an die Arbeitsverhältnisse und Arbeitsbedingungen heranzubringen. Man gebe ihm das technische Rüstzeug durch alte, erfahrene Ausbilder. Jede Abteilung wird den einen oder anderen Mitarbeiter haben, der ein gewisses pädagogisches Talent besitzt und geeignet ist, einen jungen Menschen mit wenigen Worten in sein Arbeitsgebiet einzuführen. Die gemeinsame Arbeit und Betreuung in Lehrlingswerkstätten der Fabriken ist für die Ausbildung die ideale Lösung. Gemeinsame Vorträge über den Betrieb, über seine Geschichte, seine Stellung im Wirtschaftsleben und über die volkswirtschaftliche Bedeutung werden in jedem jungen Mann die Arbeitsfreude steigern. Man scheue sich nicht, einige Stunden wöchentlich für diesen Zweck zu opfern. Die „ausgefallene Arbeitszeit“ wird später nutzbringend wieder hereinkommen.

Ein genauer Ausbildungsplan sollte aufgestellt, durchgesprochen und auch konsequent durchgeführt werden. Psychologisch wichtig ist, den Lernenden, wenn er fragt, nicht kurz abzuspeisen. Alle im Betrieb befindlichen Personen sollten sich der Bedeutung des Lernenwollens eines jungen Menschen bewußt sein und ihm, jeder an seiner Stelle, bei passender Gelegenheit helfen. Hier kann oft durch ein freundliches Wort, durch Hilfestellung oder Hinweise viel genutzt, durch eine schroffe Ablehnung sehr geschadet werden. Es ist selbstverständlich, daß das rein technische Rüstzeug dem Lernenden durch entsprechende kaufmännische oder Berufschulkurse vermittelt werden muß. Hierzu gehört Zeit, die der Betrieb zur Verfügung stellen sollte. Eine sinnvolle Auswahl, vielleicht sogar eine Steuerung durch den verantwortlichen Personalleiter ist zweckmäßig, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und ein Zuviel des Lernenwollens zu verhindern. Wichtig ist, daß der junge Mensch zu jeder Zeit das Ohr seines Mentors finden kann. Als solcher sollte hier nicht nur der jeweilige fachliche Abteilungschef oder Betriebsleiter gelten, sondern zumindest für die gesamte Dauer der Ausbildungszeit eine speziell mit dieser Aufgabe betraute Persönlichkeit, der sich bei richtiger Einstellung zur Aufgabe von selbst Herz und Mund des Lernenden öffnet.

Im Rahmen einer gesunden Betriebsbetreuung, gerade für jüngere Menschen, denen die sozialen Einrichtungen wie Alters- und Invalidenversorggung naturgemäß noch nicht so sehr am Herzen liegen wie mittleren oder älteren Angestellten, sollte man eine freiwillige sportliche Betätigung im Rahmen der Betriebsgemeinschaft nicht übersehen. Hier kann der einzelne gelöst von der eigentlichen Berufsausbildung und dem Ernst der täglichen Arbeit unbefangen sich der Freude an Sport und Spiel im Kreise seiner Berufskollegen hingeben. Auch gemeinsame Urlaubsfahrten oder Sommeraufenthalte in Ferienheimen oder Zeltlagern sind gute Mittel, das Zugehörigkeitsgefühl zu seinem Betriebe zu stärken und gleichzeitig dem jungen Menschen Entspannung und Freude zu bringen. Anzuregen sind vielleicht gemeinsamer Kino- oder Theaterbesuch in größeren Zeitabständen. Die aufzuwendenden Mittel sind gering im Vergleich zum Erfolg. Auch sollte ein Ausbildungsleiter oder Betreuer nie vergessen, gerade einem jungen Menschen zum Geburtstag zu gratulieren; es kostet nur ein kleines freundliches Wort, dankbar wird es jedoch aufgenommen, da der Betreffende sich persönlich angesprochen fühlt.

Zwar ist es schwer, feste Regeln aufzustellen; trotzdem möge sich jeder fragen, was bei ihm tatsächlich geschieht und wie es geschieht. Der Betrieb, der sich um seinen Nachwuchs kümmert, kann versichert sein, daß ihm aus seinen Maßnahmen für die Jugend dankbare Mitarbeit und freudiger Einsatz erwächst. H.