Bernanos-Uraufführung in Zürich

Zürich, im Juni

Georges Bernanos, der machtvolle Streiter gegen die Dämonen des Bösen „unter der Sonne Satans“ und wortgewaltige Pamphletist, der sich einsetzte für Ehre und Würde des Menschen und sich auflehnte gegen jegliche Form von Dummheit und seelischer Kälte, hinterließ als letztes Werk die 1947/48 entstandenen Dialogues des Carmelites (deutsch von Eckart Peterich), eine Schilderung der Leidenszeit jener Karmeliterinnen von Compiègne, die in der französischen Revolution als letzte durch die Guillotine starben. Die zentrale Gestalt des Geschehens ist die furchtsame Schwester Blanche vom heiligen Sterben Christi, die zeitlebens unter dem Zeichen der Angst stand. Als alle ihre Schwestern das Gelübde des Märtyrertodes leisten, entflieht sie aus dem Kloster. Aber im letzten, entscheidenden Augenblick, als ihre Schwestern zur Hinrichtung geführt werden, besiegt sie die Angst durch göttliche Gnade; sie bekennt sich inmitten der blutrünstigen Revolutionäre zu Gott und erleidet stellvertretend den Opfertod Christi und die ihm vorausgehende tiefste und einsamste Todesangst.

Das Leitmotiv der Angst, das sich bis zum Opfertod durch das Stück hinzieht, war dasjenige von Bernanos‘ Leben, das er in einer steten Parallele zur Agonie Christi lebte. Das Opfer der Ordensschwestern ist stärker als die satanischen Mächte der Zerstörung; es weist über uns hinaus und bleibt so von dauernder Gültigkeit. Das historische Drama aus der französischen Revolutionszeit wird zum Gleichnis unserer Tage in einer geistfernen, gottlosen Welt, in der die Angst aller vor allen sich gesteigert hat zu einer fürchterlichen Einheit des Grauens.

Erweist sich der Gehalt des Werks von unerhörter geistiger Aktualität, so vermag die Form nicht zu befriedigen. Diesen „Gesprächen“, ursprünglich Dialogen für ein Filmszenarium, das Pater Raymond Bruckberger nach der Novelle „Die Letzte am Schafott“ von Gertrud von le Fort geschrieben hatte, haftet zu sehr die Bezogenheit auf den Film an. Der fortgesetzte, brüske Wechsel von sechsunddreißig (!) Bildern verrät allzu deutlich den epischen Stil der Filmdramaturgie. Wo aber im Film eine einzige Einstellung genügt, muß hier ein ganzes Bild gespielt werden. Dadurch ergibt sich auf der Bühne eine bloße Aneinanderreihung abgehackter Szenen (überdies größtenteils statischen Charakters), ohne dramatischen Aufbau. Die Tragkraft. da Wortes reicht hier nicht aus, und die weniger wirklichen Höhepunkte bewahren den Zuschauer nicht immer davor, statt von der Besinnung, vom Dämon der Langeweile heimgesucht zu werden. Auch der für den Film bestimmte Text von Bernanos gewinnt nichts dadurch, daß er auf die Bühne gebracht wird. Ist schon verfilmtes Theater problematisch, so ist es vertheaterten Film noch weit mehr.

Die Aufführung im Züricher Schauspielhaus (es handelt sich um eine Uraufführung vor der Inszenierung des französischen Originals) stand unter der Regie von Oskar Wälterlin. Sie wurde Bernanos gerecht, soweit dieser dem Theater gerecht zu werden vermag.

Hansres Jacobi