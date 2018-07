Von 400 frischen Trinkeiern, die sich der dänische Gesandte in Moskau aus seiner Heimat schicken ließ, gelang es dem Gesandtschaftskoch nicht, auch nur ein einziges in die Pfanne zu schlagen. Alle 400 Eier waren vor der Auslieferung an die dänische Gesandtschaft im Auftrage der Moskauer Veterinärbehörde zehn Minuten lang gekocht worden, aus Furcht, die Sowjethühner könnten sich mit Bakterien „aus landwirtschaftlich rückständigen Ländern“ infizieren.