Inhalt Seite 1 — Ein Mitarbeiter wird gesucht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jede größere Firma, die sich mit der Frage des Altersaufbaues ihrer Belegschaft beschäftigt, wird feststellen, daß die beiden Weltkriege scharfe Einschnitte verursacht haben. Der großen Anzahl von Mitarbeitern zwischen 40 und 50 Jahren steht nach der Zahl eine im Verhältnis schwache Gruppe jüngerer Menschen gegenüber. Besonders schmerzlich macht sich dabei der fast völlige Ausfall der Altersstufe zwischen 28 und 36 Jahren bemerkbar. Es ist nun verstandlich, daß sich die Betriebe in erster Linie für jüngere Kräfte interessieren, vor allem für die Schulentlassenen, die als junge Mitarbeiter den Betrieb im Personal von unten ergänzen können. Sie treten als Lehrlinge ein und werden später, je nach ihren Leistungen, sowohl das Gros der Mitarbeiter bilden, als auch in die kleine Gruppe der leitenden Stellungen aufsteigen, entsprechend dem Grundsatz der Beförderung aus den eigenen Reihen. Mancher ist heute im Vorstand eines Unternehmens, der selbst vor Jahrzehnten einmal die Freuden und Leiden des Lehrlingsdaseins in vollen Zügen gekostet hat. Wenn aber entsprechend einer solchen Personalpolitik jedem Lehrling die Möglichkeit gegeben wird, sich auch in höhere und höchste Positionen hinaufzuarbeiten, so hat der Betrieb schon vor der Einstellung die Pflicht, eine sorgfältige Auswahl unter den Bewerbern zu treffen. Aus diesem Grunde werden in vielen Betrieben die Lehrstellenbewerber in einem Testverfahren auf ihre Fähigkeiten geprüft, nicht nur im Interesse des Betriebes, sondern auch in dem des Bewerbers, der oft selbst noch gar nicht mit Sicherheit weiß, ob er für den gewünschten Beruf die Eignung besitzt.

Neben dem normalen Nachwuchsbedarf, der durch Lehrlinge gedeckt wird, besteht die Notwendigkeit, die Lücken in den vom Krieg besonders hart betroffenen Altersstufen zu füllen. Alle Unternehmen sind sich heute darüber im klaren, daß der Begriff der Planung sich nicht erschöpfen darf in Fragen der Marktforschung, der Organisation, der Verbesserung der Produkte, sondern daß, die rechtzeitige Planung des für Spitzenpositionen benötigten Personals für die Existenz des Unternehmens von gleich großer Bedeutung ist, Bei einer solchen Planung der Nachwuchskräfte für die leitenden Posten muß man heute immer wieder feststellen, daß besonders in den genannten Jahrgängen Lücken vorhanden sind, deren Besetzung mit Kräften aus den eigenen Reihen nicht möglich ist, eine Tatsache, die besonders in der mangelhaften Ausbildung der Kriegs- und Nachkriegszeit ihre Ursache hat. Daher auch die Nachfrage nach jungen Nachwuchskräften, der man in den vielen Stellenangeboten der Zeitungen immer wieder begegnet. Zweifellos ist das Angebot von Kräften dieser Art nicht gering, doch zeigt sich bei der Bearbeitung von Bewerbungen, daß die Zahl der wirklich geeigneten Bewerber sehr begrenzt ist.

Daneben taucht wohl in jedem Betrieb immer wieder die Notwendigkeit auf, erfahrene Spezialisten einzustellen, sei es, daß der Posten eines leitenden Ingenieurs, Chemikers oder Verkaufsleiters o. ä. zu besetzen ist. Grundsätzlich sollen natürlich auch derartige Stellen aus den eigenen Reihen besetzt werden; ist das jedoch nicht möglich, wird der Betrieb ältere Bewerber in Betracht ziehen, denn wer jahrelange praktische Erfahrungen aus dem Handel oder der Industrie mitbringen soll, kann nicht gut die bekannte Forderung „Höchstalter 25 Jahre“, erfüllen.

Bei der Suche des Betriebes steht das Inserat immer noch an erster Stelle, das heute stets einen großen Eingang von Bewerbungen zur Folge hat. Der Vorteil des großen Angebotes liegt in der breiten Streuung und in der dadurch bedingten Auswahl. Weitere Möglichkeiten, die in erster Linie bei Nachwuchskräften in Frage kommen, bestehen im ständigen Kontakt mit Schulen, Universitäten und Technischen Hochschulen, die gebeten werden, den Firmen Namen von Schülern oder Studenten zu nennen, die auf Grund ihrer Leistungen und ihrer Veranlagung für das Unternehmen geeignet erscheinen. Außerdem stellen sich laufend auf gut Glück Bewerber vor, deren Unterlagen, soweit sie von Interesse zu sein scheinen, sorgfältig registriert werden und die dadurch für den Bedarfsfall eine gute Nachschlagekartei ergeben.

Der häufig angewandte Eignungstest soll eine Untersuchung über die voraussichtlichen beruflichen Fähigkeiten des Bewerbers sein. Bei der Auswahl von Lehrlingen wird das Vorhandensein spezieller Begabungen, wie etwa als Verkäufer, für die Auslese nicht entscheiden. Da in einem mittleren oder großen Unternehmen die verschiedenartigsten Tätigkeiten anfallen, wird es sich in einem psychologischen Eignungstest vielmehr darum handeln, unter den Bewerbern zunächst diejenigen herauszufinden, die in charakterlicher und geistiger Hinsicht dem gewünschten allgemeinen Niveau entsprechen. So weit es möglich ist, kann dann durch eine Feinauslese außerdem noch die Eignung des einzelnen Bewerbers für diese oder jene Sparte des Geschäftes ermittelt werden.

Während noch vor wenigen Jahrzehnten Eignungsprüfungen fast ausschließlich psycho-technischer Art waren, d. h. im wesentlichen einzelne Fertigkeiten des Bewerbers feststellen sollten, ist heute zu dieser mehr äußeren Prüfung die Erforschung der Persönlichkeit ergänzend hinzugetreten. Früher wurde vorwiegend gemessen (Intelligenz, manuelle Fertigkeiten), heute wird außerdem der Versuch gemacht, zu deuten (Charrakter, Temperament).

Während die Prüfung manueller Fertigkeiten auf Grund jahrzehntelanger Erfahrungen verhältnismäßig einfach und zuverlässig durchzuführen ist, bietet die Prüfung der Intelligenz, die eines der Hauptelemente jeder Persönlichkeit darstellt, schon wesentlich größere Schwierigkeiten. Für das Berufsleben ist der Unterschied zwischen praktischer und theoretischer Intelligenz von wesentlicher Bedeutung. Unter praktischer. Intelligenz versteht man Lebensgewandtheit, d. h. die Fähigkeit, sich in kurzer Zeit geschickt und wendig neuen Aufgaben und Situationen anzupassen. Theoretische Intelligenz ist das Vermögen, Zusammenhänge geistig zu erfassen, Begriffe klar zu definieren, mit einem Wort, logisch und systematisch zu denken. Daß diese Fähigkeit nicht unbedingt Lebensgewandtheit bedeutet, zeigt die tägliche Erfahrung mehr als genügend. Was schließlich die Erforschung des Charakters angeht, so muß zugegeben werden, daß die Wege und Methoden, die zu diesem Ziel führen sollen, sich bis jetzt noch weitgehend im Stadium des Experimentierens befinden. Einzelne Methoden wie etwa die graphologische Untersuchung, der Rorschach-Test und andere haben sich in vielen Fällen bewährt, sind aber keineswegs gesichert.