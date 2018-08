Inhalt Seite 1 — Einer für alle und alle für einen! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Grubenrettungswesen des Ruhrbergbaus – Bergmännische Selbsthilfe im Ernstfall

Trotz aller Fortschritte in der Bekämpfung von Unfällen und Unfallgefahren sowie trotz aller vorbildlichen Sicherheitseinrichtungen des westdeutschen Steinkohlenbergbaus werden von Zeit zu Zeit durch Naturgewalten oder durch das häufig nur zufällige Zusammenwirken unbekannter und manchmal nur geringfügiger Ursachen schwere Unglücke ausgelöst. Der kürzlich auf einer Hammer Schachtanlage entstandene Schachtbrand mit der dadurch verursachten folgenschweren Schlagwetterexplosion hat erneut die Aufmerksamkeit auf die Leistungen der Grubenwehren und eine Organisation gelenkt, die als vorbildlich in allen Bergbauländern der Welt gilt, auf die Grubenrettungszentrale in Essen. – Der weitgehende Unterschied der Verhältnisse im Kohlenbergbau gegenüber denen anderer Industriezweige zeigt sich auch in dieser bergbaulichen Einrichtung, die eine Ergänzung des Grubensicherheitswesens darstellt. Über Organisation und Funktionen dieses weitgespannten SOS-Bereitschaftsdienstes wird uns von der Deutschen Kohlenbergbau-Leitung der folgende Beitrag zur Verfügung gestellt:

Die Gesamtheit der Grubensicherheitsmaßnahmen ist vorbeugender Art; andererseits dient auch das Grubenrettungswesen dem Zweck, nach Möglichkeit Schäden an Leib und Leben abzuwenden sowie betriebliches Sacheigentum zu erhalten. Diese vom Bergbau selbst ins Leben gerufene, auf bergmännischer Hills- und Einsatzbereitschaft aufgebaute Einrichtung stellt somit eine notwendige Ergänzung des Grubensicherheitswesens dar. Ihre große Bedeutung wird der breiten Öffentlichkeit in der Regel nur dann in etwa bewußt, wenn ein schweres Bergwerksunglück einen Großeinsatz der Grubenwehren zur Rettung gas- und rauchgefährdeter Bergleute, zur Bergung von Toten und zur Abdämmung von Grubenbränden erforderlich macht. Von den zahlreichen sonstigen Ernstfällen – vor allem Grubenbränden –, in denen die Grubenwehren mit Gasschutzgeräten eingreifen müssen, sowie von der harten, hohe Anforderungen an die Wehrmänner stellenden Ausbildungsarbeit und der vorbildlichen Organisation des Grubenrettungswesens erfährt der Außenstehende dagegen in der Regel kaum etwas.

Ständige Einsatzbereitschaft

Das Grubenrettungswesen umfaßt alle Maßnahmen, die dazu dienen, in unatembaren Gasen Arbeiten zur Rettung von Menschenleben oder Erhaltung gefährdeter Sachwerte in Bergwerken unter Tage auszuführen. Es handelt sich dabei speziell um die Aufgabe, Bergleute aus Explosionsschwaden, Brandgasen und matten Wettern zu bergen, ausbrechende Grubenbrände zu bekämpfen oder beim Auftreten von sonstigen unatembaren Wettern diese durch Wiederherstellung der normalen Wetterführung zu beseitigen. Diese Arbeiten in unatembaren oder giftigen Gasen werden durch Benutzung geeigneter Atemschutzgeräte ermöglicht. Erst zu Beginn dieses Jahrhunderts übrigens ist es nach jahrzehntelangen Versuchen gelungen, wirklich brauchbare derartige Geräte herzustellen, so daß sich auch erst seit dieser Zeit etwa ein modernes Grubenrettungswesen entwickeln konnte. Der deutsche Bergbau hat sich von Anfang an sehr lebhaft dafür eingesetzt. Im rheinisch-westfälischen Steinkohlenrevier ergriff der Bergbau-Verein die Initiative dazu, indem er im Jahre 1910 die Hauptstelle für das Grubenrettungswesen in Essen gründete, der sich der gesamte Ruhrkohlenbergbau auf freiwilliger Grundlage anschloß. Während der bisherigen vier Jahrzehnte ihres Bestehens hat diese Gemeinschaftseinrichtung der Ruhrzechen überaus verdienstvolle und erfolgreiche Arbeit für Bergmann und Bergbau geleistet, indem sie das Rettungswesen im Oberbergamtsbezirk Dortmund zu einem ständig einsatzbereiten, wirkungsvollen und oft bewährten Instrument für den „Ernstfall“ unter Tage entwickelt hat.

Gegenseitige Hilfeleistung der Zechen

Der heute der DKBL unterstehenden Essener Hauptstelle sind 156 Schachtanlagen sowie 76 Kokereien und Nebengewinnungsanlagen angeschlossen. Für die Organisation des Grubenrettungswesens hat man hier weder die Form der reinen Zentralisation – mit einer „fliegenden“ Berufswehr für den ganzen Bezirk – noch der völligen Dezentralisation, sondern vielmehr eine Mischung beider Prinzipien gewählt, die sich für das Ruhrrevier mit seiner weiten Ausdehnung und der Vielzahl von Zechen als besonders zweckmäßig erwiesen hat. Jede selbständige Schachtanlage verfügt über eine ausgebildete freiwillige Grubenwehr – in einzelnen Fällen bestehen auch Berufs wehren – mit den notwendigen Atemschutzgeräten und sonstigen Einrichtungen. Dadurch wird dem als richtig erkannten Grundsatz Rechnung getragen, daß jede einzelne Grube zur sofortigen Bekämpfung von kleineren Unglücksfällen in unatembaren Gasen selbständig in der Lage sein muß. Für den Ernstfall erweist die einheitliche Zusammenfassung des Rettungswesens im Ruhrbergbau ihre außerordentliche praktische Bedeutung durch die organisierte gegenseitige Hilfeleistung der Zechen, die bei Eintritt eines Grubenunglücks sozusagen automatisch ausgelöst wird. In dem von der Hauptstelle ausgearbeiteten „Hauptrettungsplan“ sind für jede Zeche je zwei benachbarte Schachtanlagen erster und zweiter Reihe angegeben, die in einem solchen Falle auf entsprechende Benachrichtigung hin zur sofortigen Hilfeleistung mit Mannschaften und Geräten verpflichtet sind. Bei den Zechen der ersten Reihe handelt es sich um die beiden nächstgelegenen, während unter den Zechen der zweiten Reihe die nächstweiteren Schachtanlagen zu verstehen sind.