Daß Menelaos einen Bart trug, weiß man aus den Abbildungen auf griechischen, Vasen. Und daß Paris bartlos war, weiß man auch. Helena verließ Menelaos, floh mit Paris nach Troja, und der Trojanische Krieg begann. Wäre der Trojanische Krieg verhindert worden, wenn sich Menelaos rechtzeitig den Bart hätte abnehmen lassen und seiner Gattin ein glattes Gesicht präsentiert hätte, so wie Paris?

Max Factor, zwar nicht sagenumwobener König aus dem alten Griechenland vor 3000 Jahren, sondern Herrenmodeberater im Hollywood von heute, plädiert für die Wiedereinführung des Bartes für die Filmliebhaber. Er glaubt, die Zeit sei wieder gekommen, in der die jungen Mädchen und die Frauen einen Bart am rechten Gesichtsfleck des Mannes zu schätzen wüßten. Kurt Tucholsky, leider auch kein griechischer König, sondern nur Berliner, hatte 25 Jahre zuvor gedichtet: „Nun sieht man noch in ihre Lippen, den Helden seinen Schnurrbart stippen.“ Wenn Factor recht behält, werden sie also bald wieder stippen. Ich habe ein junges Mädchen gefragt, und sie konnte Helena nicht verstehen: „Niemals hätte ich Menelaos wegen dieses bartlosen Fatzken Paris verlassen.“ – Darauf beschloß ich es. – „Menelaos“, sagte ein zweites junges Mädchen, „ein schrecklicher Kerl. Wenn ich allein an den unappetitlichen Bart denke.“ Ich beschloß: vorläufig nicht. Wie die Dinge liegen, steht gegen Max Factor Helena, gegen Hollywood der Geschmack einer griechischen Frau. – Wie nun, wenn man in Hollywood – vielleicht im Jahre 1955 – einen Film „Die schöne Helena“ plant? In vier Jahren wären natürlich allen Filmliebhabern, die für die Rolle des Paris in Frage kämen, prächtige Vollbärte gewachsen. Und so müßte dann der unglückliche Darsteller seinen Bart abrasieren lassen, um Helena zu gefallen. Dann aber würde er gerade für die Kinobesucherinnen in aller Welt kein „Paris“ mehr sein, weil sie doch nur für einen schönen Mann mit Bart schwärmen. PH.