Diese ständig wiederholte Forderung des Reichsbundes der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Sozialrentner und Hinterbliebenen ist Bitte und Mahnung zugleich. Sie berührt eines der bedeutsamsten psychologischen Probleme der Gegenwart; denn allein 76 000 arbeitslose Schwerkriegsbeschädigte mit einer anerkannten Minderung der Erwerbsfähigkeit um mehr als 50 v. H. warten neben einer Vielzahl Versehrter Menschen mit einer geringeren Erwerbsminderung in der Bundesrepublik auf die Chance, wieder als produktives Glied in das Wirtschaftsleben unseres Volkes eingefügt zu werden.

Dabei muß vorausgesetzt werden, daß nahezu ausnahmslos diese Versehrten Menschen den ehrlichen und starken Willen zu einer produktiven Arbeitsleistung in sich tragen, weil sie die Arbeit als Medizin gegen den Überdruck ihrer körperlichen und seelischen Belastung betrachten. Sie entwickeln in vielen Fällen einen außerordentlich starken beruflichen Ehrgeiz und sind bestrebt, im Leistungswettbewerb mit gesunden Menschen das Gefühl ihrer Vollwertigkeit zu erringen. Der Arbeitseinsatz Versehrter in Versehrtengemeinschaften ist zum größten Teil völlig überholt, weil der Versehrte selbst den Drang hat, sich in einer rein zivilen und möglichst familiären Umwelt in die Gemeinschaft zurückzufinden.

Es muß daher aus rein psychologischen Gründen alles vermieden werden, was diesen Menschen die Rückkehr ins Erwerbsleben erschwert. Dabei gilt es, mit einer Reihe bestehender Vorurteile aufzuräumen, die sowohl einzeln als auch in ihrer Zusammenfassung viele Möglichkeiten ungerechtfertigt verbauen. Als solche ist vor allem eine nicht gerechtfertigte Distanz zu Versehrten aus Gründen einer überspitzten und verbildeten Ästhetik und die falsche Bewertung eines Arbeitseinsatzes Versehrter im Sinne der sogenannten Minderleistung, ferner die Furcht vor unbequem erscheinenden gesetzlichen Bindungen zu betrachten.

Wenn diese Hemmnisse in weiten Kreisen der Arbeitgeber beseitigt werden können, wäre einer Entwicklung der Weg geebnet, die zu einer wirklichen Lösung des Gesamtproblems führen kann. Dabei darf angenommen werden, daß rückliegende Kriege und die verschiedensten Wechselfälle dies Lebens allen Menschen klargemacht haben, daß sie sehr schnell einen entscheidenden Eingriff in ihre Gesundheit erfahren können und damit schlagartig vor einer neuen Lebensituation stehen. Hier gilt es über eine verständliche anfängliche Schockwirkung hinweg durch sorgfältige psychologische Führung eine neue echte Lebensbejahung zu wecken und neue Keime zur Ertüchtigung des Arbeitswillens zu legen.

Unter solchen Voraussetzungen werden überall da, wo der Wunsch des Versehrten Menschen, produktiv im Erwerbsleben tätig zu sein, der sozialen Einstellung und zielklaren Berufslenkung eines verantwortungsbewußten Arbeitgebers begegnet, erfreuliche Arbeitsverhältnisse entstehen, die für beide Teile den angestrebten und wertvollen Nutzen erbringen. Schümmer