Ludwig E. Grimm: Geschehenes und Gesehenes. Heitere Zeichnungen (herausg. v. Hans Franck u. Wolfgang Strauß. C. Bertelsmann Verlag, Gütersloh, 64 S., 1,80 DM). – „Beiseite gesprochene“ Federzeichnungen des dritten der Brüder Grimm, des ersten Illustrators der „Hausmärchen“. Höchst reizvolle, dem Leben abgelauschte Skizzen und Karikaturen aus dem verträumten Biedermeier.

Erich Kästner: Kurz und bündig. Epigramme (Verlag Gustav Kiepenheuer, Köln-Berlin, 109 S., Leinen 4,80 DM). – Bitter und optimistisch, scharf und nachsichtig zugleich sind diese Glossen des geistreichen Satirikers, in der so selten gewordenen epigrammatischen Form.

Rideamus von ihm selber: Geschichte eines heiteren Lebens (Füllhorn Verlag, vorm.. Paul Franke Verlag, Berlin, 228 S., Leinen 7,80 DM). – Nach langer Pause überrascht der jetzt 73jährige Verfasser von „Willis Werdegang“ mit einem Prosabuch. „Lachen wir!“ ist auch hier die Devise. Zwingend komische Situationen wechseln mit besinnlichem Humor. Witz und Geist machen manche Szene unvergeßbar.

Aribert Wäscher: Das ist das Schöne an den Frauen (Lothar Blanvalet Verlag, Berlin, 96 S., Seidenbatist 5,80 DM). – Plaudereien des prächtigen Schauspielers zum Thema Frau, mit unverdrossener Fröhlichkeit und amüsanter Selbstkritik vorgebracht.

Fred Endrikat: Höchst weltliche Sündenfibel (Lothar Blanvalet Verlag Berlin, 80 S., 3,50 DM). – Moralische und unmoralische Verse des ernsthaften Spaßvogels Endrikat, die in der Neuauflage durch unbekannte Gedichte aus dem Nachlaß glücklich vervollständigt sind.

Paul Schaaf: Was ich noch sagen wollte (Verlag Friedrich Middelhauve, Opladen, 56 S.). – Lockere, nur so nebenbei vermerkte Beobachtungen in knappster Versform, treffend und anregend.

Bernhard Zebrowski: Unser Büro (F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung, Berlin-Grunwald, 100 S., 3,90 DM). – Vergnügliche Geschichten, die aus der Perspektive des kleinen Mannes die Alltagswelt mit sanfter Ironie und praller Spottlust schildert. Dazu köstliche Zeichnungen von Barlog.