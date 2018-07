Inhalt Seite 1 — Huck und die Forelle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ging ich da so bei Föhn am See entlang und besah mir die Alpenkette. Der Blick wanderte von links nach rechts und zurück und blieb schließlich in den Allgäuern hängen. Wahrscheinlich war dies der Grund, daß ich mich plötzlich jenes Sommers in den Bergen hinter Sonthofen entsann und dann Unweigerlich auch des kleinen Jungen, den wir Huck nannten, obzwar er auf den Namen Ludwig getauft war.

Es war in einem dieser richtigen Berghäuser mit Rundumbalkon, schwarzroten Hängenelken und Steinen auf dem Dach. Die Doktorin, die Zwillinge und die Hühner begrüßten mich lärmend. Es muß Abend geworden sein, ehe ich meinen Freund, den Doktor, überhaupt zu sehen bekam, der entweder irgendwo ums Leben operierte oder auf der Gamsjagd war. Und wann ich Huck zuerst sah – das weiß ich gar nicht mehr. Am ersten oder zweiten Tag gab’s mittags Forellen zu essen. Sie schmeckten so unbeschreiblich gut und frisch, daß ich meiner Begeisterung für Forellen im Allgemeinen und im Speziellen lebhaften Ausdruck gab. Da mischte sich Huck zum erstenmal ins Gespräch, und ich wurde mir bewußt, daß er ein ganz reizender Bursche war. Etwa zehn Jahre, blond, wie die Zwillingsschwestern, mit einem kühnen Profil, den feinen Gelenken, der Wendigkeit, die dort das Bergvolk hat.

Im Haus wurde kein Wesen gemacht um den Jungen, man schob immer die hübschen Zwillingsschwestern in den Vordergrund, und wenn von einem Sohn die Rede war, dann verdüsterten sich die Gesichter und man spürte die Gegenwart des frühverstorbenen Ältesten, der mit der Familie weiterlebte.

Aber wir aßen ja Forellen ... und Huck sagte errötend und mit feinem Stolz: „Ach, die sind noch garnix, da hab ich schon schönere gefangen ...“ Und seine Mutter ergänzte lächelnd: „Die hat mir nämlich der Huck ins Haus geliefert!“ Worauf ich die Gabel senkte und mir erzählen ließ, wo und wie man Forellen fängt. Ich muß gestehen, daß ich mehr auf den Angler achtete als auf seine Ausführungen, denn sonst könnte ich wahrscheinlich jetzt selber Forellen angeln – so ausführlich wurde ich von ihm in diese edle Kunst der Überlistung eingeweiht. Eins ist sicher: Als das Gespräch zu Ende war, waren wir Freunde. „Und weißt“, schloß Huck seine ungewöhnlich eingehende Rede, „weißt, dorten ist noch so eine Alte, Dicke, die ist schlau, schlauer als ein Mensch. Glaubst mir’s, die setzt sich doch immer hinter einen Stein, mitten im Strudel – sie kennt mich ganz genau und wir lauern einander auf. Wenn ich die könnt kriegen, meinst, was das gab! Verstand hat’s, wenn’s bloß meinen Schatten sieht, husch! ist sie davon.“

Ich entsinne mich noch dieser stillen, weißen Nachmittage, der nur von den Hühnern unterbrochenen Reglosigkeit des Hauswesens. Einmal stand ich vor dem fest verschlossenen Bücherschrank des Doktors. Man sah ihm an, daß der Besitzer ihn jahrelang nicht geöffnet hatte. Ein Riesentintenfaß aus schwarzem Marmor, das in dieser Umgebung fast wie ein Fremdkörper wirkte, war, Gott sei Dank, eingetrocknet, wie sichs hier gehörte. Später holte mich der Freund in sein Krankenhaus und zeigte mir seine Einrichtungen. Zuletzt stand er vor mir und lächelte auf mich herunter. „Du weißt doch, daß du eine von meinen sieben großen Lieben bist?“ Er gab mir seine Pratzen, dieser Hüne, sie waren unwahrscheinlich leicht und sanft, und zog mich vom Stuhl auf. „Ja“, sagte er nachdenklich, „ich hart michs nie getraut... Du warst ein verdammt schönes Ding. Weißt du noch, wie wir uns kennenlernten... Du als Kurgast mit Appendix, ich als junger Arzt...“

An diesem Abend kam der Huck nicht nach Hause, Die Doktorin war manchen Kummer gewöhnt, aber seit dem Tode des Lieblings lebte sie doch immer in einer Art Unruhe um ihre Kinder, einer Nervosität, die manchmal beklemmend wirkte. „Hucks Angelzeug ist weg“, erklärten die Schwestern. „Aber es ist doch schon acht Uhr!“ rief die Mutter.

So bald kam der Huck nicht heim. Es wurde halb neun und neun. Es dunkelte. Wenn er wirklich beim Angeln sein sollte – er sieht ja bereits nichts mehr, dachte ich im Stillen. Endlich erschien er. Der gelbe Schopf stand um ihn wie eine Löwenmähne, die Augen waren von einem Glanz des Sieges erfüllt und seine Haltung war vollendet, wie die eines erfolgreichen Heerführers. Er trug etwas – ein großes, glattes, totes Etwas –, eine Forelle, die Forelle, seine Forelle. Und dann geschah es, daß er auf mich zukam – mit dieser, seiner Forelle und mit einer Stimme, schwer von Bewegung, bescheiden, stolz, herb und angefüllt mit tausend feinsten Schwingungen, zu mir sagte: „Die gehört dir. Ich hab sie für dich gefangen ...“