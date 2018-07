Die Auswahl und Ausbildung des Nachwuchses ist eine Frage von zentraler Bedeutung für die gesamte Volkswirtschaft, Der nachfolgende Aufsatz behandelt das sogenannte „Lerne-weiter“-Programm, das die Zellstofffabrik Waldhof zur Weiterbildung ihrer Belegschaft im allgemeinen und des Nachwuchses im besonderen ausgearbeitet hat. Um aber einmal einen Überblick über den derzeitigen Stand der Nachwuchsförderung, die vorhandenen Möglichkeiten sowie über Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildung zu geben, haben wir eine Anzahl von Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis gebeten, zu diesen Fragen Stellung zu nehmen (siehe Seite 9 bis 12 dieser Ausgabe).

Im „Lerne-weiter“-Programm sehen wir die Möglichkeit, im Sinne einer sozialen Betriebsgestaltung zwei Ziele zu verwirklichen: Einmal handelt es sich um reine Fragen der Fachausbildung, insbesondere im Hinblick auf die Heranbildung junger Nachwuchskräfte. Darüber hinaus aber möchten wir alle Betriebsangehörigen ansprechen und durch eine auf möglichst breiter Grundlage vermittelte Kenntnis der betrieblichen Zusammenhänge das Interesse an der Arbeit wecken, das allgemeine Niveau heben und vor allem Mitdenken, und Zusammenarbeit fördern. Dementsprechend sind die Unterrichtsthemen sowohl technisch-fachlicher als auch allgemeiner Art.

Die Organisation und die Bearbeitung der Richtlinien wird von der Personal- und Sozialabteilung der Hauptverwaltung durchgeführt. Selbstverständliche Voraussetzung für den Erfolg ist eine enge Zusammenarbeit mit den Werkleitungen und deren Betriebsleitern; ebenso werden die Betriebsräte eingeschaltet.

Bei der Aufstellung der Unterrichtspläne waren die verschiedenartigen Gegebenheiten der einzelnen Werke zu berücksichtigen. Wir entschieden uns daher, den Unterricht in Gruppen, zugeschnitten auf die verschiedenen Produktionsstätten, durchzuführen und entsprechend auch die Stoffgebiete aufzuteilen. Zur Vervollkommnung des Allgemeinwissens wurden Vorträge vorgesehen, in denen der Versuch gemacht werden sollte, in Form einer „Betriebskunde“ eine Gesamtschau über das Unternehmen zu geben. Es handelt sich hierbei um Themen wie die Geschichte des Unternehmens, die Aufgaben des Forschungslaboratoriums, Fragen der Arbeitsplatzbewertung, der Lohngestaltung, der sozialen Betriebsgestaltung, der Menschenführung und der kaufmännischen Verwaltung.

In den Werken wurde auf Vorschlag der Direktion meist ein Ingenieur mit der Leitung und Durchführung des „Lerne-weiter“-Programms betraut. Ihnen standen aus den Reihen der Techniker weitere Lehrkräfte zur Verfügung. Die allgemeinen Themen bearbeiteten Fachkräfte der Hauptverwaltung. Das Lehrjahr wurde mit neun Monaten Unterricht und Ferien von Juli bis September einschließlich festgesetzt. Wöchentlich findet regelmäßig eine Unterrichtsstunde während der Arbeitszeit statt; sie wird also bezahlt. Die Teilnahme ist freiwillig.

Die Zahl der Teilnehmer am Unterricht ist erfreulich hoch, vor allem aus den jüngeren Jahrgängen. Wir stehen jetzt vor dem Abschluß des ersten Lehrjahres und können feststellen, daß die Zahl derjenigen Teilnehmer am „Lerne-weiter“-Programm, die vor Abschluß des Lehrjahres vom Unterricht abgesprungen sind, überraschend gering ist. Dabei muß man berücksichtigen, daß nicht unerhebliche Schwierigkeiten zu überwinden waren: Die Knappheit an Anschauungsmaterial und Lehrbüchern kann nur allmählich beseitigt werden; und für die in drei Schichten arbeitenden Teile der Belegschaften muß jede Unterrichtsstunde dreimal wiederholt werden.

Trotzdem sind die Ergebnisse des ersten Lehrjahres so positiv zu werten, daß wir zur Zeit an der Aufstellung des Planes für das zweite Jahr arbeiten. Eine wesentliche Erfahrung ist, daß man recht niedrige Maßstäbe an die bei den Schülern vorauszusetzenden Allgemeinkenntnisse anlegen muß. Die wertvollste Erkenntnis dürfte aber die Tatsache sein, daß unsere Betriebsangehörigen sich persönlich angesprochen fühlen und sie die Kenntnis aller Vorgänge im Unternehmen stark interessiert. Durch diese Art der Unterrichtung wird das Gefühl geweckt und gestärkt, als nützliches Glied der Betriebsgemeinschaft sinnvoll in den Arbeitsablauf eingeschaltet zu sein. Nach Abschluß des zweiten Lehrjahres hoffen wir, eine Auswahl für die Nachwuchsausbildung treffen zu können, die wir dann einer besonderen Schulung zu unterziehen gedenken. A. P.