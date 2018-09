Kiel, im Juni

Derselbe Menotti, der in seinem „Konsul“ immerhin ein erregendes menschliches Problem unserer Zeit angesprochen und andererseits die geistvolle Opernparodie „Amelia geht zum Ball“ geschrieben hat, zeichnet als Komponist und Librettist der 1946 entstandenen musikalischen Tragödie „Das Medium die jetzt in Kiel ihre deutsche Erstaufführung erlebte. Man sagt von Menotti, seine Textbücher seien noch besser als seine Partituren, und das stimmt gewiß in dem Sinne, daß er ein geistreicher Erfinder origineller Theaterstücke ist, während es den Komponisten Menotti eigentlich gar nicht gibt. In diesem Stück nun hat er sich einen wirklich läppischen Stoff so zurechtgezimmert, daß man meint, einen Blick in die Mottenkiste seliger Stummfilmzeit zu tun. Das Thema hätte eine herrliche Parodie abgeben können; Menotti mutet uns aber zu, bitter ernst zu bleiben und die den Zuschauer erlösende Katastrophe als echte Tragik zu nehmen. Was geht da vor? Eine heruntergekommene Frau hält spiritistische Sitzungen ab und zaubert den gläubigen Teilnehmern mit einigen Tricks die Stimmen ihrer toten Kinder herbei. Im betrunkenen Zustand glaubt sie schließlich selbst an den von ihr angestellten Unfug und schießt dreimal in die Luft, um den Spuk zu verjagen. Dabei tötet sie versehentlich einen von ihr aufgenommenen Zigeunerknaben. Aus.

Die Musik ist, wie immer bei Menotti, ein artistisch meisterhaft hergestelltes Gemisch von bewußten Nachahmungen aller möglichen Opernstile – Nachahmungen bis zur Parodie. Die Bewußtheit muß man jedenfalls voraussetzen, um solche radikal uneigene Musik in ihrem Unernst ernst zu nehmen.

Die deutsche Erstaufführung in Kiel war dem amerikanischen Regisseur Rexford Harrower anvertraut worden, der das Werk als naturalistisches Milieustück ausspielen ließ und versuchte, tiefere menschliche Bezüge zu entdecken. Die gesanglich und vor allem darstellerisch schwierige Aufgabe wurde von den Solisten – voran Anni Assion in der Titelrolle – ausgezeichnet bewältigt. Peter Dannenberg