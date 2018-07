Inhalt Seite 1 — Sartres Götz von Berlichingen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Paris, im Juni Nach einer Pause von über drei Jahren wieder das erste Bühnenwerk Jean-Paul Sartres, die meisterwartete Premiere der Pariser Spielzeit: „Le Diable et la Bon Dieu“ (Der Teufel und der liebe Gott) im Théâtre Antoine. Ein Drama von vier Stunden Spieldauer, in drei Teilen, mit einem Ensemble von über einem halben Hundert Solisten, alle Darsteller mit ersten Namen, und großer Komparserie, nagelneuen Kostümen, entworfen von Francine Galliard-Risler, ausgeführt von Schiaparelli, der großen Modekünstlerin, und elf Bildern eines bekannten surrealistischen Pariser Bühnenbildners, Felix Labisse. Nur ein beispielloser Enthusiasmus für den Autor und ein unbegrenztes Vertrauen in seine Sache können einen so tollkühnen Aufwand eines Privattheaters erklären.

Sartre gibt kein Drama. Die Handlung ist unwichtig. Gezeigt werden Episoden, um den Charakter des vom Begriff des Guten und Bösen gehetzten Individuums zu entwickeln, seine Reaktionen aus den Zuständen und Umständen, aus der Zeit, der Epoche und der Menschenmasse, aus ihren Bedingungen, aus ihren Forderungen.

Das Stück spielt im aufgewühlten, gärenden, sich zerfleischenden Deutschland der Bauernkriege um 1524. Die Epoche suggeriert unsere eigene wirre Zeit. Das Suchen nach dem Sinn des Sinnlosen unserer eigenen Erfahrungen wird transponiert in die Reformationszeit, in der eine Welt die andere ablöst unter grauenhaften Exzessen.

Der Held Sartres heißt Götz. Aber er ist kein deutscher Ritter mit der eisernen Faust, sondern ein atheistischer Existentialist, ein Ungeheuer, ein Wüstling, ein Abenteurer, ein Bastard, ein Kain, der im Streit um das Erbe den Stiefbruder mordet, mehr Condottiere als Landsknecht, mit allen Egoismen und Verderbtheiten von damals und heute. Götz tut das Böse rein um des Bösen willen. Es ist sein Lebensinhalt und Lebenszweck. Er kämpft gegen Gott mit offenem Zynismus. Er fordert ihn heraus. Er wettet mit ihm und betrügt ihn. Es hagelt Blasphemien. Es wird gelogen, verraten, gefoltert, massakriert. Ein verkommener Mönch, ein Freund des Volkes, voll kasuistischer Paradoxe, ständiges Opfer seines guten Willens und der Schwierigkeit der Pflichterfüllung, eine Judasfigur, wird Sprecher des Gewissens. Aber Götz wird klar gemacht, daß zum Übeltäter nicht viel gehört, daß das jeder sein kann. Also entschließt er sich zum Gegenteil, er verschenkt seine Güter, wird Mönch und fordert Gott heraus durch das Gute. Auf ein Jahr und einen Tag. So geht die Wette. Mit derselben Überheblichkeit, demselben Stolz, demselben Dünkel, derselben Ichsucht, derselben Dämonie. Aber die skeptische Masse glaubt ihm nicht. Sie rennt lieber zum Scharlatan Tetzel, der seine Schäfchen zwar verachtet, ihnen aber – in einer meisterhaften Szene – das reine Heil der Seele verspricht und an den Himmel malt mit Mätzchen und gegen Bezahlung.

Und Götz tut es ihm gleich. Er wird Scharlatan, Scharlatan des Guten. Unter dem riesigen Kreuz des Erlösers bringt er sich mit seinem Dolch die Stigmata bei und schafft das „Wunder“, das die Masse braucht, um ihm zu glauben.

Aber auch das war ein Irrtum. Ein fundamentaler. Götz erkennt die Leere des Himmels, das Nichts des Menschen, die Dummheit des Vulgären, die Logik des Bösen, die Absurdität des Guten. Grund, Gott ganz aus dem Leben zu bannen und sich der „Partei der Menschen“ zu verschreiben, der Liebe des Nächsten, dem Frieden, dem Wohlstand. Er geht in die Einsamkeit und findet sich mit einer mysteriösen jungen Frau, Hilda, die zerfallen mit Gott und der Welt, nur im Leiden die Erfüllung von Glück und Liebe zu sehen vermag.

Ein protestantischer Häretiker und Bauernprophet, Nasty, warnt Götz vor der ausbrechenden Bauernrevolte. Sie mache nicht halt vor dem Wohlstand des Neutralisten. Er soll die Bauern führen, sie disziplinieren zur Schlacht, zur Errichtung eines wahren Gottesreiches der Armen und Gerechten.