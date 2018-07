Mittels einer neuartigen Anleiheform, den Prämien-Schatzanweisungen, will das Bundesfinanzministerium 50 Mill. DM für den Bau von Handelsschiffen, den Wohnungsbau, die Wiederherstellung von Brücken sowie den Ausbau von Straßen und Kanälen aufbringen. In jedem Quartal sind für diese Schatzanweisungen, die seit dem 18. Juni bei allen Landeszentralbanken, Kreditanstalten, und Postinstituten in Westdeutschland und Westberlin erworben werden können, Gewinnziehungen festgelegt. Ein mit Gewinn gezogenes Stück nimmt – und das ist besonders erfreulich an dieser neuartigen Anleihe – an allen Ziehungen weiterhin teil, wenn es auch in jeder Ziehung nur einmal gewinnen kann.

Das ist also eine Lotterie, bei der es keine Nieten gibt: jeder „Spieler“ kommt bestimmt mit seinem Einsatz heraus. Und außerdem hat er die Chancen der Gewinnauslosung. Schon jetzt erfreuen sich die „Baby-Bonds“ – so heißen die Wertpapiere wegen ihres bescheidenen Nennwertes im Volksmund – großer Popularität. Daß Minister Schäffer auch auf seine Kosten, kommt, ist selbstverständlich: er zahlt für diese Anleihe von 50 Mill. DM keine Zinsen. Für die Gewinne muß er je Jahr allerdings 2,5 Mill. DM ausgeben. Diese Summe aber müßte er auch für eine fünfprozentige Verzinsung aufwenden. Und die wäre heute wohl sehr niedrig. ww.