Das vom Bundestag am 8. März beschlossene Rentenumstellungsgesetz zugunsten einer stufenweisen Aufbesserung der Privatrenten, dessen Staffel (bis 70 RM Umstellung 1:1, zwischen 70 und 100 RM 2:1 und über 100 RM 10:1) in denmeisten Fällen den Mitgliedern von Pensionskassen zugute kommt, ist nun endlich verkündet und in Kraft gesetzt worden. Damit kann dieses unerfreuliche Kapitel für die überwiegende Mehrheit der Privatrentner als abgeschlossen gelten. Sie haben leider nicht die Gleichstellung mit den zu 100 v. H. umgestellten Sozialversicherungen erreicht. Aber die Privatrentner werden nach den schweren Enttäuschungen nicht den Mut haben, nochmals einen ungeheuren Apparat zu bemühen, sie werden sich als Minderheit damit abfinden müssen, daß es bei der Staffelregelung bleibt.

Anders ist die Lage bei den Zwangsversicherten, deren besondere Ansprüche schon früher an dieser Stelle charakterisiert wurden (vgl. „Die Zeit“ Nr. 3 vom 18. 1.). Gelegentlich konnte die merkwürdige Meinung aufkommen, daß die Zwangsversicherten, weil sie spezielle Ziele verfolgen, an der Staffelregelung nicht teilnehmen. Aber auch sie werden von dem neuen Gesetz begünstigt; ihre Ansprüche gehen jedoch über die darin zugestandene Besserstellung hinaus. Auf dem Weg zu ihrem Ziel sind seit der erwähnten Veröffentlichung manche Änderungen eingetreten.

Von den Zwangsversicherungsprozessen werden in drei Verfahren zur Zeit die Vorbereitungen für die Entscheidung des höchsten Gerichts, des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe, getroffen. In einen der Prozesse, in dem die von den deutschen Privateisenbahnen gezahlten Renten im Mittelpunkt stehen, haben beide Vorinstanzen zugunnten einer Umstellung 1:1 entschieden. In den beiden anderen Verfahren, bei denen es sich um die obligatorische Presseversicherung handelt, sind den erstinstanzlichen Urteilen mit 1:1 entgegenstehende Entscheidungen in zweiter Instanz (also 10:1) gefolgt. Die Fälle liegen nicht in jeder Nuance gleich, indes ist ihnen allen das Merkmal eigen, daß es sich zweifelsfrei um Versicherungen handelt, die der Staat ohne Rücksicht auf die Gehaltshöhe damals verlangt hat. Ein vierter Fall, der sich ebenfalls mit der Presseversicherung befaßt ist erst am 15. März vom Landgericht München in erster Instanz zugunsten der Rentner entschieden worden. Hier ist zum erstenmal ein Gericht auf die Beziehungen eingegangen zwischen der Zwangsversicherung und der Versicherungs-Ergänzungsverordnung von September 1950 (die den in § 24 des Umstellungsgesetzes vorgeschriebenen allgemeinem Umstellungssatz 10:1 für alle Ansprüche aus privaten Versicherungsverhältnissen vorsieht). Dieses Gericht hat festgestellt: aus der Nichterwähnung der obligatorischen Pensionsversicherung in der 47. DVO sei zu folgern, daß der Gesetzgeber die Antwort auf die Frage, ob die obligatorische Pensionsversicherung nach § 23 oder 24 UG zu beurteilen sei, der gerichtlichen Entscheidung überlassen wollte. Danach hat das Gericht entschieden, daß aus Gründen der materiellen Gerechtigkeit die Auslegung zu bevorzugen sei, die eine Umstellung In begründet.

Von dieser Entscheidung abgesehen, hat man den Eindruck, daß sich die Richter von der Absicht der Gesetzgebung, die strittigen Fälle dem Urteil der Rechtsprechung zu überlassen, wenig angesprochen fühlen. Schien es auf der einen Seite der Gesetzgebung – da die einzelnen Fälle kaum über einen Leisten geschlagen werden können – nicht angebracht, die Zwangsversichemag in allen Merkmalen zu umreißen und danach klare Bestimmungen für die Rentenumstellung festzulegen, so vermißt nun anderseits der Richter eindeutige Bestimmungen. Daher ist das an die Gesetzgebung gerichtete Verlangen, unter diesen Umständen also doch bindende Vorschriften für die Umstellung zu erlassen, durchaus gerechtfertigt. Es ist aber sehr fraglich, ob bis zur Entscheidung der höchsten Instanz eine neue DVO in diesem Sinne erscheint. Über den vermutlichen Ausgang der vor dem Bundesgerichtshof anstehenden drei Verfahren etwas zu prophezeien, wäre müßig. Hans Ritterbach