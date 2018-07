Angesichts der allgemeinen Geldknappheit der Gemeinden, der Lohnerhöhungen und Preissteigerungen sah sich der Verband Städtischer Fuhrparkbetriebe auf seiner Jahrestagung in Stuttgart in erster Linie vor die Aufgabe gestellt, neue Wege der Rationalisierung und einer wirtschaftlichen Organisation zu suchen. Zu diesem Zweck wurden, den Teilnehmern bereits vor der Tagung neue Spezialfahrzeuge vorgeführt. In seiner Begrüßungsansprache sagte der Verbandsvorsitzende, Oberbaurat Baumann, Frankfurt, die Tagung wolle sich bemühen, alle Möglichkeiten des Fortschritts zu erörtern. Das Hauptreferat des ersten Tages hielt der Beigeordnete vom Deutschen Städtetag Köln, Jakobi (MdB). Er bedauerte, daß die Arbeit der Gemeinden nicht immer eine sachliche Würdigung finde und auch der Bundestag wenig Interese an den Belangen der gemeindlichen Selbstverwaltung zeige. Er wandte sich gegen die geplante Heranziehung der Gemeindevermögen zum Lastenausgleich, wodurch den eigentlichen Aufgaben der Kommunen über 200 Mill. DM entzogen würden, und sprach gegen den Schematismus des Ausgleichsabgabegesetzes, das die Gemeinde mit 40 Mill. D-Mark belaste. In seinem Vortrag über die Müllabfuhr und Straßenreinigung befürwortete Dir. Plichta, Düsseldorf, eine internationale Zur sammenarbeit zur Modernisierung der Städtehygiene. Die Müllverbrennung, die ungeheure Werte vernichte, müsse durch eine Müllverwertung ersetzt werden. Die Tagung schloß mit Besichtigungen verschiedener Fabriken in der Umgebung Stuttgarts. H.B.