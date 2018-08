Inhalt Seite 1 — Streitobjekt Kohle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die fünfte Tarifkündigung seit der Währungsreform im Steinkohlenbergbau und Forderung nach Lohnerhöhung um 14 v. H. drohte sich zum Streik auszuwachsen, als die Vorschläge der Zechen und der Deutschen Kohlenbergbauleitung, 4 1/2 v. H. sofort in bar und weitere je 1 v. H. Zulage jeweils für 20 kg Mehrleistung je Mann und Schicht zu gewähren, von der IG-Bergbau abgelehnt wurden, wie jede Kopplung des Lohnes an die Leistung.

Aus einer reinen Lohnfrage war wieder eine hochpolitische geworden. Es war der Augenblick, als Bundesregierung und Wirtschaft energisch an die Lösung der Mengenfrage sowie die Änderung der Exportquoten und -preise herangehen wollten, also Verhandlungsspielraum mit den Alliierten brauchten.

Von der IG Bergbau wurde ein Strich durch diese Rechnung gemacht. Eine Pressekonferenz in Bochum zeigte, daß das erneute Hochdrücken der – Bergarbeiterlöhne eine überlegte Kampfmethode der wirtschaftspolitischen Opposition ist. Es ist nicht anzunehmen, daß die Gewerkschaftsführer zum Zwecke der Politisierung der Wirtschaft ihr Mandat vom Volke bekommen haben, sondern weil an sie berechtigte Hoffnungen und Wünsche um soziale Befriedung und Sicherung gegen Ausnutzung und Mißachtung herangetragen wurden und werden. Wir befürchten daher, daß die großen Nachkriegsverdienste der Gewerkschaften durch Hineinzerren in politische Aufgaben einer Parlamentsopposition aufs Spiel gesetzt werden. Denn Störung des Gleichgewichtes am Wiederaufbau Westdeutschlands heißt, den radikalen Elementen von rechts und links den Boden bereiten.

August Schmidt, Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bergbau, verneinte, daß noch eine persönliche Leistungsreserve in den Menschen wäre, um auf diese Weise Förderung und Rentabilität zu bessern. Auf den Hinweis, daß in Westdeutschland nur 76,2 v. H. der Schichtleistung von 1938 erreicht werde gegen 109,3 v. H. in Großbritannien, 106,9 v. H. in Frankreich und 108,1 v. H. im Saargebiet, hieß es, daß das an den Zechenleitungen läge. Wenn z. B. auf gleich großen und gleich guten Zechen, wie Walsum und Rheinpreußen, die eine 2,5 t je Mann, die andere 1,9 t je Mann und Schicht fördere, weil bei der einen 45 v. H., bei der anderen aber nur 35 v. H. der Belegschaft unter Tage angesetzt seien, dann wüßte er, woran es läge. Daß Dr. Grosse, stellvertretender Vorsitzender der IG Bergbau, in gleicher Stunde mit Hinweis auf das „allgemeine Durcheinander im Bergbau wegen Unklarheit der Neuordnung, des einheitlichen Kohlenverkaufs, der Exportpolitik, der Lohn- und Preisfragen“ die volle Sozialisierung aller Zechen forderte, weil „nur noch so die Lage gemeistert und gerettet“ werden könne, läßt den Schluß zu, daß es hier um politische Machtkonzentration, aber nicht um sozialwirtschaftliche Befriedigung geht.

An sich dürfte die Sozialwirtschaftliche Befriedigung längst erreicht sein. Ein Blick, auf die Entwicklung bestätigt das. Im Jahresdurchschnitt 1938 betrug der Leistungslohn je Mann und Schicht im westdeutschen Steinkohlenbergbau unter und über Tage 6,84 RM; zuzüglich Erziehungsbeihilfen,Zuschlägen für Überarbeit, Hausstands- und Kindergeld usw. 7,24 RM. Im Durchschnitt der ersten vier Monate 1951 stellten sich die gleichen Bezüge auf 12,41 und 13,32 DM. Betrachten wir den Schichtleistungssatz, der 76 v. H. von 1938 ausmacht, so muß heute die Tonne Kohle einen mehr als verdoppelten Lohn herauswirtschaften, absolut gesehen beträgt der Lohnstand rd. 185 v. H. von 1938. In welchen anderen Wirtschaftszweigen sind so günstige Entwicklungen für die Lohnempfänger aufzuweisen? Unerfreulich bleibt leider, daß die Leistungshöhe hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist und damit keine Wirtschaftlichkeit des Kohlenbergbaus erreichen ist.

Wenn der Bundeswirtschaftsminister mit seinem Kompromiß verschlag im Lohnstreit auch zunächst die Streikgefahr getarnt hat, so ist es fraglich, ob eine endgültige Lösung damit erreicht ist. Wer garantiert, daß nicht im Oktober das gleiche beginnt? Dr. Grosse antwortete auf diese Frage: „Damit dies nicht eintritt, bin ich für ein striktes Lohn- und Preisstop-Gesetz, darüber hinaus für Maßnahmen zur Preissenkung.“ Wir stimmen Dr. Grosse in diesem Punkte zum mindesten für eine begrenzte Zeit – zu. Kommt keine freiwillige Regelung, dann erwächst im Verlauf des Jahres der staatliche Zwang zu einem Wirtschaftsnotstandsgesetz.

Das ist um so dringlicher, als niemand in Deutschland garantieren kann, daß nicht eines Tages ein Lohn wieder über den des Bergmannes steigt und dann gesagt werden kann: Die Bergarbeiterlöhne müssen erhöht werden, sie liegen nicht mehr an der Spitz und die Menschen wandern ab!