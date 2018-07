Ta der großen. Inquisition, die der amerikanische Senat gegenwärtig über die Fernost Politik der Bereinigten Staaten abhält, ist kürzlich — zum erstenmal von amtlicher Seite — eine Darstellung der (Konferenz von Jalca gegeben worden, die in krassem Gegensatz zu der bisher verbreiteten offiziellen Legende brüderlicher Eintracht Zwischen Rocsevelt und Stalin steht. Was die einseitigen Zugeständnisse, die Roosevelt, dieser größte außenpolitische Improvisator aller Zeiten, in der milden Luft der Krim seinem "großen Freund" Stalin gemacht hat, für Deutschland bedeuten, haben wir längst an Leib und Leben erfahren. So wie dis Teheran Konferenz die Preisgabe der Balkanländer vorbereitete, so leitete die Jalta Konferenz die Teilung Deutschlands und Europas ein.

Und nicht nur, daß die Vereinbarungen voa Jalta den europäischen Osten zum sowjetischen Operationsgebiet machten — sie schoben auch in Asien die sowjetisch Machtsphäre weiter vor und öffneten ihr in China ein Reich von vierhundert Millionen Menschen.

Die Fehler von Jalta haben zwar schon früher amerikanische Kritiker auf den Plan gerufen, nämlich Bullit; Sumner Weiies und andere. Daß jetzt Acheson an ihre Seite tritt, ist ein Zeichen, amtlicher Besinnung, Wohlverstanden: Auch Acheson hat sich vor den Senatsausschüssen noch für verpflichtet gehalten, die Konzessionen Rcosevelts zu verteidigen, doch tat ers nicht mit den Illusionen dieses schimärenhaften Geistes, sondern mit der Resignation vor dem angeblich unentbehrlichen sowjetischen Partner.

"In würden, was sie wollten irgend etwas zu annektieren " Und doch hatten die Amerikaner zur Zeit der Jalta Konferentz im Februar 1945 schon" genug Erfahrungen mit ihrem sowjetischen Verbündeten in Europa gemacht, um ihnen nicht auch noch ia Asiep freie Hand zu gaben. Die Lage, wie sie si ck kurz darauf, im April 1945, darbot, als Truman zur Macht kam, hat Bullitt beschrieben; "In Deutschland rückten die- amerikanischen, britischen nd französischen Armeen unter dem Befehl Eisen howers sehr viel schneller nach Osten vor als die Rote Arme " nach Westen. Eisenhower hätte leicht Berlin nehmen können. Die sowjetische Regierung respektierte nicht die Abkommen, die sie mit uns über Polen und Rumänien abgeschlossen hatte. Truman hätte daher dem General Eisenhower befehlen können, in Berlin einzurücken, in Dresden und selbst in Prag. Die Tschechoslowakei und Österreich hätten also von unseren Armeen besetzt und behauptet werden können, bis die sowjetische Regierung sich entschlossen hätte, ihre Verpflichtungen einzuhalten " Oer. Preis den Roosevelt in Jalta für den Eintritt der Sowjet Union in den Krieg gegen Japan. gezahlt, hat, ist umsonst gezahlt worden. Das amerikanische Blut, das damals gespart werde sollte, muß dank der Konzessionen von Jalta heute in Korea vergossen werden.

Übrigens hat sich um Korea das Spiel wiederholt. Erst beschlossen in der Konferenz von Kairo Roosevelt, Churchill und Tsohiang Kai schek Korea zu gegebener Zeit frei und unabhängig zu machen, und später überließen die Amerikaner Korea bis zum 38. Breitengrad dem sowjetischen Einfluß. Dieses Rätsel hat auch Acheson nicht gelüftet. Bereits in Jalta hatce Stalin, wie Hopkins berichtet, Roosevelt gefragt, ob irgendwelche ausländischen Truppen in Korea stationiert würden. "Roosevelt antwortete verneinend, und Stalin drückte seine Billigung aus < Am 25. Juni 1950 zeigte skh, was Stalin bei dieser Frage im Sinne hatte. Die Nordkoreaner griffen h a t, , p. B.