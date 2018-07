Inhalt Seite 1 — Viele Bewerber sind gehemmt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von L. Kroeber-Keneth

Es gibt eine Psychologie der Bewerbung; jeder, der einmal eine Bewerbung geschrieben hat, weiß: dies ist ein seelisch außergewöhnlicher Augenblick. Hier spricht ein führender Betriebspsychologe über seine wissenschaftlichen Erfahrungen mit Bewerbungsschreiben.

Sind 90 v. H. der Bewerber hirnlos? Natürlich nicht. Sie benehmen sich nur so. Nämlich wie eine Herde, in der jedes nach dem engen Ausgang, der ausgeschriebenen Stellung, drängt, ohne Abschätzung des Weges, ohne Einsatz der zweckmäßigen Mittel, lediglich geschoben von einer vagen Ziel Vorstellung.

Bei jeder Bewerbung entsteht eine polare Situation: den einen Pol bildet die Person des Bewerbers, den andern Pol bildet das, was wir betriebliche Gegebenheit nennen wollen. Kaum 10 v. H. der Bewerber setzen sich damit auseinander. Der Grund liegt in einer fundamentalen menschlichen Eigenschaft – nennen wir’s: das autistische Denken. Dieses auf das Ich bezogene Denken meldet sich überall dort, wo die eigene Person mit im Spiele ist; es dominiert, wo sie in Gefahr gerät. Daher begeben wir uns mit jeder Bewerbung in eine soziale Gefahrenlage, in der sich allzuoft der Horizont einengt. Nur wenige Bewerber behalten hier ihre Überlegenheit. – „Wenn Sie daran Anstoß nehmen, daß der Bewerber ehemaliger Berufssoldat ist, dann lesen Sie bitte nicht weiter...“ Eine derartige Beherrschung der Situation ist selten. Die Mehrzahl der Bewerbungen liegt – als Lebensäußerung gesehen – unter dem normalen Intelligenzniveau des Bewerbers. Das muß der Bearbeiter wissen. Meist weiß er es nicht, sondern wundert sich nur.

Das autistische Denken tritt vor allem im Text in Erscheinung, oder genauer gesagt: in der Auswahl des Mitgeteilten. Hier eine kleine Blütenlese: „Mein Vaterhaus steht in... Geboren bin ich im Zeichen des Steinbockes...“ (Kfm. Angestellter, 23 Jahre). – „Unbesorgt und leichten Schrittes ging ich damals zur Schule, um zu lernen“ (Verkaufs-Assistent, 40 Jahre). – „Während dieser Zeit verwandelte sich aus mir unbekannten Gründen meine vorherige Freude an der Schule in eine völlige Lustlosigkeit, was sich auch in meinen Zeugnissen auswirkte...“ (Technischer Angestellter, 27 Jahre). – „Ich will Ihnen keine Lobreden preisen, aber ich kann Ihnen hiermit sagen, daß ich zur größten Bewunderung meines Chefs dies in jungen Jahren schon meisterte...“ (Technischer Abteilungsleiter, 38 Jahre). – „Vorgenannte Anzeige fand ich direkt für mich gedruckt. Ich möchte eine unverbindliche Aussprache mit mir empfehlen. Für mich wäre eine derartige Betätigung der richtige Acker... Ich suche nicht ein Land der Sehnsucht mit Gitarrenmusik (Diplom-Volkswirt, 46 Jahre).

Und endlich als Prunkstück eine Stelle aus einer Bewerbung für den Posten einer Ärztebesucherin:

„Obgleich ich von der pharmazeutischen Industrie im allgemeinen nichts halte, da ich Anhängerin einer natürlichen Heil- und Lebensweise bin, wäre ich gegebenenfalls bereit, Ihre Artikel zusammen mit der von mir hergestellten vegetarischen Dauerwurst zu vertreiben...“ – Das sind nun freilich ausgewählte Lesestücke. Aber auch die farblosen Bewerbungen, die das Gros ausmachen, sind bei genauer Lektüre ähnlich einstellungs- und beziehungslos.