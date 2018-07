Bei dem heftigen Kampf, den wir heute um die Erhaltung seelischer Werte führen, bedeutet jede Massenunterbringung von Jugendlichen einen Schritt weiter zum Kollektiv Offenbar wird dies immer noch nicht klar genug erkannt, denn noch immer werden in großer Zahl Jugendwohnheime geplant und gebaut, während inzwischen schon mit Erfolg gezeigt worden ist, daß Familienerziehung für elternlose Jugendliche möglich ist, ohne daß sie in fremden Familien leben. Gemeint sind die Pestalozzi-Dörfer.

Der Grundgedanke war dabei, Kinder oder Jugendliche in kleinen künstlich gebildeten „Familien“ unterzubringen, die jeweils von einem Elternpaar betreut werden. Dieser Idee wurde entgegengehalten, es sei unwirtschaftlich und unmöglich, geeignete Elternpaare zu finden. Man kann aber praktisch das Gegenteil beweisen: dort nämlich, wo der Ruf nach Arbeitskräften und vor allem nach einem guten Nachwuchs besonders groß war, im Ruhrgebiet. Das 1947 durch Dr. Vormbrock gegründete Jugendheimstättenwerk hatte sich zum Ziel gesetzt, an Plätzen, wo Nachwuchskräfte besonders benötigt werden, für Jugendliche solche Heimstätten zu schaffen, in in dienen sie ein wirkliches Zuhause finden. Unter dem Namen Jungbergmannsheime waren bisher in diesem Gebiet zwar schon mehr Unterkünfte für Jugendliche geschaffen worden als in jeder anderen Gegend Deutschlands, doch trugen sie alle einen mehr oder weniger unpersönlichen, an ein Massenquartier erinnernden Charakter.

Nach dreijähriger Vorarbeit konnten im März vorigen Jahres nun die ersten beiden Pestalozzidörfer des Jugendheimstättenwerks in Bochum und Dinslaken eingeweiht werden. Die Wohnungen entsprechen dem üblichen Stil der Bergmannssiedlungshäuser. In jeder fanden sechs Jugendliche, zusammen mit einem „Elternpaar“, Aufnahme. Zunächst wurden nur solche Jungen aufgenommen, die in den Bergmannsberuf wollten. Es kamen Lehrlinge aus allen Gegenden Deutschlands. Viele von ihnen waren Vollwaisen, andere Halbwaisen, und schließlich kamen auch solche, deren Eltern noch lebten, jedoch in Flüchtlingslagern hausten oder in Massenquartieren, in denen sie die Söhne nicht bei sich behalten konnten. Die „Elternpaare“ waren aus der Belegschaft der benachbarten Zeche ausgesucht; der „Vater“ ist oft gleichzeitig Lehrer der Jungen im Schacht. Weil es gelang, die Rheinische und die Rheinisch-Westfälische Wohnstättengesellschaft für den Bau der beiden Pestalozzidörfer zu gewinnen, war es möglich, die Häuser ohne karitative Mittel, lediglich auf dem Wege der üblichen Finanzierung des gemeinnützigen Wohnungsbaues zu errichten. Die Dorfgemeinschaft ist Mieter der Häuser; die Zeche zieht den Jugendlichen von ihrem Lohn den Mietzins ab und auch feinen Unterhaltsbeitrag, den die Hausmutter als Wirtschaftsgeld erhält. Jede Familiengemeinschaft hat einen zum Haus gehörigen rund 600 qm großen Garten. Jede Familie treibt Kleintierzucht; zu jedem Haus gehört ein Hühner- und Schweinestall.

Die im Pestalozzidorf untergebrachten Jugendlichen haben ein unmittelbares Gefühl des Zuhauseseins und sind dadurch allen Gefahren entrückt, die Massenunterkünfte mit sich bringen, und den arbeitgebenden Betrieben wird ein gesunder Nachwuchs gesichert. Die Jugendfrage, ebenso wie Unterbringung und Nachwuchs finden damit eine gemeinsame Lösung. Die mehr als einjährigen Erfahrungen sind so ausgezeichnet, daß jedes bisher aus zwölf Wohnungen bestehende Dorf nun verdoppelt wird und eine Anzahl weiterer Dörfer neu entstehen sollen. Die Arbeitgeberverbände Nordrhein-Westfalens haben sich nachdrücklich für den Bau weiterer Dörfer zur Nachwuchssicherung der verschiedensten Industriezweige eingesetzt Holger Hofmann