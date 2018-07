Als der 68jährige Feldmarschall Alexander Papagos kürzlich als Oberbefehlshaber der griechischen Wehrmacht zurücktrat, da begab sich der Botschafter der Vereinigten Staaten, John E. Peurifoy, sofort im Sonderflugzeug von New York nach Athen, um zu versuchen, den im Volk und Heer gleichermaßen verehrten Siegel? des italienisch-griechischen Feldzuges des Jahres 1940 und Bezwinger des kommunistischen Aufstandes vom Jahre 1949 zu bewegen, auf seinen Posten zurückzukehren. Er hat inzwischen seine Bemühungen als zwecklos eingestellt.

In einem Schreiben an den König vom 30. Mai hatte Papagos als Grund seines Rücktrittes seinen schlechten Gesundheitszustand angegeben, obwohl allgemein bekannt war, daß der Marschall sich einer guten Gesundheit erfreut. Freunde des Marschalls erklärten, daß die Symptome seiner „Krankheit“ sich in einer starken Reizbarkeit und in heftigen Zornesausbrüchen – schon aus geringfügigen Anlässen – bemerkbar machten. So habe es ihn außerordentlich verstimmt, daß der König sich mit „jungen“ Ratgebern umgebe, wie dem bisherigen 35jährigen Chef der Politischen Abteilung des Hofes, Aristides Metaxas, und dem militärischen Berater Generalleutnant Constantin Ventiris. Schließlich wurde auch bekannt, daß Papagos Kritik an dem beabsichtigten Kauf einer Jacht für den König geübt und ihn als unvereinbar mit den Sparmaßnahmen der Regierung bezeichnet habe.

Der König hat auf alle diese Klagen sofort reagiert, Metaxas wurde aus den Diensten des Hofes entlassen, die Politische Abteilung aufgelöst, und als Chef eines königlichen Generalsekretariats ein 54jähriger Universitätsprofessor berufen. Obwohl der Ministerpräsident Venizelos seinerseits den umstrittenen Kauf einer Jacht der Öffentlichkeit gegenüber als eine notwendige Sparmaßnahme verteidigte, da der König seine Besuche der griechischen Inseln bisher an Bord eines Zerstörers durchführen mußte, wodurch den Staat weit höhere Kosten entstanden seien, befahl der König, von dem Kauf einer Jacht sofort Abstand zu nehmen. Und um den Marschall noch weiter zu beruhigen, schrieb ihm der König endlich, er werde ihn nach wie vor als seinen ersten militärischen Berater in allen Fragen der Landesverteidigung betrachten. Nach allen diesen Maßnahmen des Königs erfolgte eine letzte Unterredung Peurifoys mit Papagos. Und auch sie – war erfolglos. Was will Papagos wirklich! das ist nun die Frage. Seine offiziellen Wünsche sind erfüllt, was sind seine inoffiziellen Wünsche?

Trotz eines Dementis des Marschalls verdichten sich die Gerüchte, Papagos beabsichtige, im September bei der Wahl für das Parlament zu kandidieren. Papagos würde in einem solchen Fälle auf Grund seiner ungewöhnlichen Popularität zweifellos eine große Zahl von Wählern und Abgeordneten um sich scharen können und zu einem entscheidenden politischen Faktor werden, zumal er die Armee bereits hinter sich hat. Solange dann der Politiker Papagos mit dem König zusammenarbeiten wird, ist der innere Frieden des Landes nicht in Gefahr, Sollte es aber zu einer Machtprobe zwischen dem gleichfalls sehr beliebten König und ihm kommen, dann stehen Griechenland neue ernste Zeiten bevor. Davor haben vor allem die USA Furcht; darum sandten sie Mr. Peurifoy... E. K.